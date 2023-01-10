Kemal Kılıçdaroğlu: Yabancıya konut satışını yasaklayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konut fiyatlarındaki artışlara sosyal medya hesabından sert tepki göstererek, iktidara gelmeleri halinde konut fiyatlarıyla ilgili atacakları adımı açıkladı.

Kiraların ve ev fiyatlarının giderek şiştiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Sarayın zalim düzeni yüzünden insanlarımızın ev sahibi olması hayal oldu. Kiralar da şiştikçe şişiyor. Vatandaşımıza öz vatanında zulüm var." dedi.

"Yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz"

Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde atacakları adımla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"6 ay sonra, beş yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz. Fiyat dengesi oluşmadan yasak kalkmayacak. Öncelik kendi insanımızdır."