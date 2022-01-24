Merkez Bankası verilerine göre Kasım'da konut fiyatları yıllık yüzde 50,5 artarak yeni bir rekora imza attı. İstanbul'da yıllık artış yüzde 51'e ulaşırken, metrekare başına ortalama birim fiyat da 9 bin liranın üzerine geldi.

Konut fiyat endeksine göre konut fiyatları en fazla yükselen 10 bölge ise şöyle sıralandı…

Aydın - Denizli - Muğla: Yüzde 62,12



Şanlıurfa - Diyarbakır: Yüzde 61,56



Antalya - Isparta - Burdur: Yüzde 59,10



Balıkesir - Çanakkale: Yüzde 56,69



Adana - Mersin: Yüzde 56,58

Gaziantep - Adıyaman - Kilis: Yüzde 56,01

Mardin - Batman - Şırnak - Siirt: Yüzde 53,97

Konya - Karaman: Yüzde 51,49

İstanbul: Yüzde 50,86

Samsun - Tokat - Çorum - Amasya: Yüzde 50