İzmir’de konutların ortalama kira bedeli 11 bin 24 TL oldu

Endeksa’nın güncel verilerine göre, yaş ortalaması 38 olan ve nüfusu 5 milyona yaklaşan İzmir’de 2 milyon 174 konut bulunuyor. İzmir’de satılık konutlarda son bir yıllık değer artışı %148 olurken, kiralardaki değer artışı ise %186 olarak gerçekleşti. Endeksa’nın güncel verilerine göre son bir yılda İzmir’in en çok değerlenen ilçesi %195 değer artışı ile Aliağa oldu.

İzmir’de konutların ortalama kira bedeli 11 bin 24 TL olurken, ortalama satış fiyatı 2 milyon 816 bin 606 TL oldu.

Arsa ve arazi değerlemesinde İzmir en fazla talep gören il oldu

Arsa ve arazi değerlemesinde İzmir en fazla talep gören il olarak ölçüldü. Özellikle yazlık ya da ikinci konutunu yaptırmak isteyenlerin gözdesi olan İzmir’deki arsaların metrekare birim fiyatı 3 bin 951 TL olurken, arazilerin metrekare fiyatı 482 TL oldu. İzmir’deki arsalar son bir yılda %81, araziler %116 değer kazandı. Arsa ve arazi değerleme taleplerinde İzmir’i sırasıyla; İstanbul, Ankara ve Antalya izledi.

İzmir'de 7 bin TL'ye hangi ilçeden kaç metrekare konut kiralanabilir?

İzmir'de 7 bin TL'ye Ödemiş'ten 212 m2, Kemalpaşa'dan 149 m2, Bergama'dan 159 m2, Bayındır'dan 137 m2, Karabağlar'dan 106 m2, Menemen'de 104 m2, Aliağa'dan 91 m2, Menderes'te 91 m2, Gaziemir'de 85 m2, Dikili'de 74 m2, Bornova'da 73 m2, Karşıyaka'da 67 m2 daire kiralamak mümkün.