İstanbul’un Kiralıkta Yükselişe Geçen Mahalleleri
Gayrimenkul piyasasının nabzını tutan hepsiemlak İstanbul’da son 1 yıl içerisinde kira fiyatlarının %50’nin üzerinde artış gösterdiği 50 mahalleyi açıkladı.
Türkiye’nin uzman emlak platformu hepsiemlak, son 1 yıl içerisinde kiralık konut kategorisinde %50’nin üzerinde artışın yaşandığı 50 mahalleyi sıraladı. Endeksten elde edilen verilere göre son 1 yıl içerisinde kiralık konut kategorisinde ortalama metrekare fiyatındaki en yüksek artış %290 ile Sarıyer’in Rumeli Hisarı semtinde gözlemlendi. Rumeli Hisarı’nı %238 ile Beşiktaş’ın Vişnezade semti, %218 ile Sarıyer’in Reşitpaşa semti, %171 ile Beşiktaş’ın Gayrettepe semti ve %150 ile Kadıköy’ün Fikirtepe semti takip etti.
İstanbul’un Son 1 Yılda Kiralık Fiyatı %50’nin Üzerinde Yükselen 50 Semti
|
Temmuz 2020
Ort. m2 Fiyat
|
Temmuz 2021
Ort. m2 Fiyat
|
Yıllık Değişim
|
1.
|
Sarıyer – Rumeli Hisarı
|
39 TL
|
153 TL
|
%290,0
|
2.
|
Beşiktaş – Vişnezade
|
37 TL
|
125 TL
|
%238,5
|
3.
|
Sarıyer – Reşitpaşa
|
27 TL
|
86 TL
|
%218,3
|
4.
|
Beşiktaş – Gayrettepe
|
34 TL
|
93 TL
|
%171,1
|
5.
|
Kadıköy – Fikirtepe
|
20 TL
|
50 TL
|
%150,0
|
6.
|
Kadıköy – 19 Mayıs
|
21 TL
|
51 TL
|
%145,3
|
7.
|
Kağıthane – Seyrantepe
|
24 TL
|
56 TL
|
%137,5
|
8.
|
Kadıköy – Bostancı
|
24 TL
|
57 TL
|
%136,1
|
9.
|
Maltepe – Küçükyalı
|
18 TL
|
41 TL
|
%128,1
|
10.
|
Sarıyer – Ferahevler
|
39 TL
|
83 TL
|
%115,6
|
11.
|
Beşiktaş – Yıldız
|
38 TL
|
80 TL
|
%108,7
|
12.
|
Sarıyer – Tarabya
|
39 TL
|
77 TL
|
%95,7
|
13.
|
Kadıköy – Kozyatağı
|
21 TL
|
41 TL
|
%94,4
|
14.
|
Sarıyer – Ayazağa
|
38 TL
|
71 TL
|
%88,5
|
15.
|
Kadıköy – Fenerbahçe
|
41 TL
|
78 TL
|
%88,3
|
16.
|
Kağıthane – Merkez
|
26 TL
|
48 TL
|
%82,5
|
17.
|
Şişli – Halaskargazi
|
49 TL
|
88 TL
|
%79,3
|
18.
|
Kadıköy – Caddebostan
|
45 TL
|
81 TL
|
%79,0
|
19.
|
Beykoz – Acarlar
|
58 TL
|
104 TL
|
%78,7
|
20.
|
Sarıyer – Kireçburnu
|
36 TL
|
64 TL
|
%78,1
|
21.
|
Ataşehir – Atatürk
|
39 TL
|
68 TL
|
%76,0
|
22.
|
Beyoğlu – Ömer Avni
|
52 TL
|
91 TL
|
%74,7
|
23.
|
Kadıköy – Göztepe
|
37 TL
|
65 TL
|
%74,3
|
24.
|
Kadıköy – Suadiye
|
44 TL
|
76 TL
|
%74,1
|
25.
|
Beşiktaş – Nisbetiye
|
43 TL
|
73 TL
|
%72,5
|
26.
|
Şişli – 19 Mayıs
|
36 TL
|
62 TL
|
%72,4
|
27.
|
Sarıyer – Emirgan
|
58 TL
|
100 TL
|
%71,4
|
28.
|
Sarıyer – İstinye
|
65 TL
|
110 TL
|
%70,0
|
29.
|
Beşiktaş – Kuruçeşme
|
71 TL
|
121 TL
|
%69,1
|
30.
|
Beyoğlu – Gümüşsuyu
|
54 TL
|
90 TL
|
%67,1
|
31.
|
Beşiktaş – Arnavutköy
|
67 TL
|
111 TL
|
%67,1
|
32.
|
Ataşehir – Barbaros
|
38 TL
|
63 TL
|
%66,8
|
33.
|
Bakırköy –Yeşilköy
|
43 TL
|
72 TL
|
%66,4
|
34.
|
Beşiktaş – Ulus
|
86 TL
|
143 TL
|
%65,1
|
35.
|
Beyoğlu – Firuzağa
|
39 TL
|
64 TL
|
%64,7
|
36.
|
Kadıköy – Osmanağa
|
29 TL
|
48 TL
|
%64,0
|
37.
|
Sarıyer – Zekeriyaköy
|
43 TL
|
71 TL
|
%63,5
|
38.
|
Bakırköy – Yeşilyurt
|
34 TL
|
56 TL
|
%62,9
|
39.
|
Kadıköy – Caferağa
|
32 TL
|
51 TL
|
%60,7
|
40.
|
Kadıköy – Sahrayı Cedit
|
25 TL
|
40 TL
|
%60,0
|
41.
|
Ataşehir – Kayışdağı
|
22 TL
|
36 TL
|
%59,7
|
42.
|
Beşiktaş – Bebek
|
111 TL
|
177 TL
|
%59,2
|
43.
|
Şişli – Meşrutiyet
|
46 TL
|
73 TL
|
%58,6
|
44.
|
Kadıköy – Eğitim
|
17 TL
|
26 TL
|
%58,0
|
45.
|
Şişli – Bozkurt
|
27 TL
|
42 TL
|
%55,8
|
46.
|
Kadıköy – Feneryolu
|
26 TL
|
41 TL
|
%53,9
|
47.
|
Şişli – Gülbahar
|
21 TL
|
32 TL
|
%53,3
|
48.
|
Sarıyer – Pınar
|
80 TL
|
122 TL
|
%51,9
|
49.
|
Şişli – Kuştepe
|
25 TL
|
37 TL
|
%51,6
|
50.
|
Beyoğlu - Kuloğlu
|
50 TL
|
75 TL
|
%50,9
Hepsiemlak Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, İstanbul’un öne çıkan semtlerindeki kiralık konutlarındaki fiyat artışını şu ifadelerle değerlendirdi: "Yaklaşık 1,5 yıldır kiralık ev fiyatlarında belli başlı bölgelerde çok hızlı artışlar yaşadık. Her zaman söylediğimiz gibi bunun ana sebebi aslında pandemi sürecinde evlere kapanmamız oldu. İhtiyaçlarımızı net bir şekilde analiz ettik ve yeni hayatımıza daha uygun yaşam alanı bulmaya yöneldik. Kimimiz şehir değiştirdi, kimimiz semt... Pandemi başlarında bu hareket daha fazlaydı ve git gide normal seyrine döndü. Piyasadaki hareketlenme de kiralık fiyatlarda yüksek artışlara neden oldu. En fazla artış olan semtleri incelediğimizde de aslında şaşırtıcı sonuçlarla karşılaşmadık. İstanbulluların denize, doğaya daha yakın olmak istediği için özellikle bu dönemde tercih ettiği Rumeli Hisarı, Vişnezade, Reşitpaşa gibi semtlerde fiyatlar yüzde 218 ile 290 arasında yükseldi bir senede. Özellikle bu bölgelerdeki yüksek artışın başka bir sebebi de aslında eski kemikleşmiş bu semtlerimizde arzın çok yüksek olmaması oldu. İstanbul’un en gözde semtleri diyebileceğimiz bu bölgelere talep her zaman olacaktır ancak elbette bu hızda devam etmesini beklemiyoruz. Tüm bu semtlerimiz dışında ilk 50’lik listeye baktığımızda ise İstanbul’un merkezi ve nispeten ulaşımı kolay semtleri her zaman kiralık konutta fiyat artışıyla dikkat çekmeye devam ediyor."