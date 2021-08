İstanbul’un Kiralıkta Yükselişe Geçen Mahalleleri

Türkiye’nin uzman emlak platformu hepsiemlak, son 1 yıl içerisinde kiralık konut kategorisinde %50’nin üzerinde artışın yaşandığı 50 mahalleyi sıraladı. Endeksten elde edilen verilere göre son 1 yıl içerisinde kiralık konut kategorisinde ortalama metrekare fiyatındaki en yüksek artış %290 ile Sarıyer’in Rumeli Hisarı semtinde gözlemlendi. Rumeli Hisarı’nı %238 ile Beşiktaş’ın Vişnezade semti, %218 ile Sarıyer’in Reşitpaşa semti, %171 ile Beşiktaş’ın Gayrettepe semti ve %150 ile Kadıköy’ün Fikirtepe semti takip etti.

İstanbul’un Son 1 Yılda Kiralık Fiyatı %50’nin Üzerinde Yükselen 50 Semti

Temmuz 2020 Ort. m2 Fiyat Temmuz 2021 Ort. m2 Fiyat Yıllık Değişim 1. Sarıyer – Rumeli Hisarı 39 TL 153 TL %290,0 2. Beşiktaş – Vişnezade 37 TL 125 TL %238,5 3. Sarıyer – Reşitpaşa 27 TL 86 TL %218,3 4. Beşiktaş – Gayrettepe 34 TL 93 TL %171,1 5. Kadıköy – Fikirtepe 20 TL 50 TL %150,0 6. Kadıköy – 19 Mayıs 21 TL 51 TL %145,3 7. Kağıthane – Seyrantepe 24 TL 56 TL %137,5 8. Kadıköy – Bostancı 24 TL 57 TL %136,1 9. Maltepe – Küçükyalı 18 TL 41 TL %128,1 10. Sarıyer – Ferahevler 39 TL 83 TL %115,6 11. Beşiktaş – Yıldız 38 TL 80 TL %108,7 12. Sarıyer – Tarabya 39 TL 77 TL %95,7 13. Kadıköy – Kozyatağı 21 TL 41 TL %94,4 14. Sarıyer – Ayazağa 38 TL 71 TL %88,5 15. Kadıköy – Fenerbahçe 41 TL 78 TL %88,3 16. Kağıthane – Merkez 26 TL 48 TL %82,5 17. Şişli – Halaskargazi 49 TL 88 TL %79,3 18. Kadıköy – Caddebostan 45 TL 81 TL %79,0 19. Beykoz – Acarlar 58 TL 104 TL %78,7 20. Sarıyer – Kireçburnu 36 TL 64 TL %78,1 21. Ataşehir – Atatürk 39 TL 68 TL %76,0 22. Beyoğlu – Ömer Avni 52 TL 91 TL %74,7 23. Kadıköy – Göztepe 37 TL 65 TL %74,3 24. Kadıköy – Suadiye 44 TL 76 TL %74,1 25. Beşiktaş – Nisbetiye 43 TL 73 TL %72,5 26. Şişli – 19 Mayıs 36 TL 62 TL %72,4 27. Sarıyer – Emirgan 58 TL 100 TL %71,4 28. Sarıyer – İstinye 65 TL 110 TL %70,0 29. Beşiktaş – Kuruçeşme 71 TL 121 TL %69,1 30. Beyoğlu – Gümüşsuyu 54 TL 90 TL %67,1 31. Beşiktaş – Arnavutköy 67 TL 111 TL %67,1 32. Ataşehir – Barbaros 38 TL 63 TL %66,8 33. Bakırköy –Yeşilköy 43 TL 72 TL %66,4 34. Beşiktaş – Ulus 86 TL 143 TL %65,1 35. Beyoğlu – Firuzağa 39 TL 64 TL %64,7 36. Kadıköy – Osmanağa 29 TL 48 TL %64,0 37. Sarıyer – Zekeriyaköy 43 TL 71 TL %63,5 38. Bakırköy – Yeşilyurt 34 TL 56 TL %62,9 39. Kadıköy – Caferağa 32 TL 51 TL %60,7 40. Kadıköy – Sahrayı Cedit 25 TL 40 TL %60,0 41. Ataşehir – Kayışdağı 22 TL 36 TL %59,7 42. Beşiktaş – Bebek 111 TL 177 TL %59,2 43. Şişli – Meşrutiyet 46 TL 73 TL %58,6 44. Kadıköy – Eğitim 17 TL 26 TL %58,0 45. Şişli – Bozkurt 27 TL 42 TL %55,8 46. Kadıköy – Feneryolu 26 TL 41 TL %53,9 47. Şişli – Gülbahar 21 TL 32 TL %53,3 48. Sarıyer – Pınar 80 TL 122 TL %51,9 49. Şişli – Kuştepe 25 TL 37 TL %51,6 50. Beyoğlu - Kuloğlu 50 TL 75 TL %50,9

Hepsiemlak Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, İstanbul’un öne çıkan semtlerindeki kiralık konutlarındaki fiyat artışını şu ifadelerle değerlendirdi: "Yaklaşık 1,5 yıldır kiralık ev fiyatlarında belli başlı bölgelerde çok hızlı artışlar yaşadık. Her zaman söylediğimiz gibi bunun ana sebebi aslında pandemi sürecinde evlere kapanmamız oldu. İhtiyaçlarımızı net bir şekilde analiz ettik ve yeni hayatımıza daha uygun yaşam alanı bulmaya yöneldik. Kimimiz şehir değiştirdi, kimimiz semt... Pandemi başlarında bu hareket daha fazlaydı ve git gide normal seyrine döndü. Piyasadaki hareketlenme de kiralık fiyatlarda yüksek artışlara neden oldu. En fazla artış olan semtleri incelediğimizde de aslında şaşırtıcı sonuçlarla karşılaşmadık. İstanbulluların denize, doğaya daha yakın olmak istediği için özellikle bu dönemde tercih ettiği Rumeli Hisarı, Vişnezade, Reşitpaşa gibi semtlerde fiyatlar yüzde 218 ile 290 arasında yükseldi bir senede. Özellikle bu bölgelerdeki yüksek artışın başka bir sebebi de aslında eski kemikleşmiş bu semtlerimizde arzın çok yüksek olmaması oldu. İstanbul’un en gözde semtleri diyebileceğimiz bu bölgelere talep her zaman olacaktır ancak elbette bu hızda devam etmesini beklemiyoruz. Tüm bu semtlerimiz dışında ilk 50’lik listeye baktığımızda ise İstanbul’un merkezi ve nispeten ulaşımı kolay semtleri her zaman kiralık konutta fiyat artışıyla dikkat çekmeye devam ediyor."