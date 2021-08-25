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İstanbul’un Kiralıkta Yükselişe Geçen Mahalleleri

Gayrimenkul piyasasının nabzını tutan hepsiemlak İstanbul’da son 1 yıl içerisinde kira fiyatlarının %50’nin üzerinde artış gösterdiği 50 mahalleyi açıkladı.

GAYRİMENKUL 25.08.2021, 12:05 25.08.2021, 12:06
İstanbul’un Kiralıkta Yükselişe Geçen Mahalleleri

Türkiye’nin uzman emlak platformu hepsiemlak, son 1 yıl içerisinde kiralık konut kategorisinde %50’nin üzerinde artışın yaşandığı 50 mahalleyi sıraladı. Endeksten elde edilen verilere göre son 1 yıl içerisinde kiralık konut kategorisinde ortalama metrekare fiyatındaki en yüksek artış %290 ile Sarıyer’in Rumeli Hisarı semtinde gözlemlendi. Rumeli Hisarı’nı %238 ile Beşiktaş’ın Vişnezade semti, %218 ile Sarıyer’in Reşitpaşa semti, %171 ile Beşiktaş’ın Gayrettepe semti ve %150 ile Kadıköy’ün Fikirtepe semti takip etti.

İstanbul’un Son 1 Yılda Kiralık Fiyatı %50’nin Üzerinde Yükselen 50 Semti

Temmuz 2020

Ort. m2 Fiyat

Temmuz 2021

Ort. m2 Fiyat

Yıllık Değişim

1.

Sarıyer – Rumeli Hisarı

39 TL

153 TL

%290,0

2.

Beşiktaş – Vişnezade

37 TL

125 TL

%238,5

3.

Sarıyer – Reşitpaşa

27 TL

86 TL

%218,3

4.

Beşiktaş – Gayrettepe

34 TL

93 TL

%171,1

5.

Kadıköy – Fikirtepe

20 TL

50 TL

%150,0

6.

Kadıköy – 19 Mayıs

21 TL

51 TL

%145,3

7.

Kağıthane – Seyrantepe

24 TL

56 TL

%137,5

8.

Kadıköy – Bostancı

24 TL

57 TL

%136,1

9.

Maltepe – Küçükyalı

18 TL

41 TL

%128,1

10.

Sarıyer – Ferahevler

39 TL

83 TL

%115,6

11.

Beşiktaş – Yıldız

38 TL

80 TL

%108,7

12.

Sarıyer – Tarabya

39 TL

77 TL

%95,7

13.

Kadıköy – Kozyatağı

21 TL

41 TL

%94,4

14.

Sarıyer – Ayazağa

38 TL

71 TL

%88,5

15.

Kadıköy – Fenerbahçe

41 TL

78 TL

%88,3

16.

Kağıthane – Merkez

26 TL

48 TL

%82,5

17.

Şişli – Halaskargazi

49 TL

88 TL

%79,3

18.

Kadıköy – Caddebostan

45 TL

81 TL

%79,0

19.

Beykoz – Acarlar

58 TL

104 TL

%78,7

20.

Sarıyer – Kireçburnu

36 TL

64 TL

%78,1

21.

Ataşehir – Atatürk

39 TL

68 TL

%76,0

22.

Beyoğlu – Ömer Avni

52 TL

91 TL

%74,7

23.

Kadıköy – Göztepe

37 TL

65 TL

%74,3

24.

Kadıköy – Suadiye

44 TL

76 TL

%74,1

25.

Beşiktaş – Nisbetiye

43 TL

73 TL

%72,5

26.

Şişli – 19 Mayıs

36 TL

62 TL

%72,4

27.

Sarıyer – Emirgan

58 TL

100 TL

%71,4

28.

Sarıyer – İstinye

65 TL

110 TL

%70,0

29.

Beşiktaş – Kuruçeşme

71 TL

121 TL

%69,1

30.

Beyoğlu – Gümüşsuyu

54 TL

90 TL

%67,1

31.

Beşiktaş – Arnavutköy

67 TL

111 TL

%67,1

32.

Ataşehir – Barbaros

38 TL

63 TL

%66,8

33.

Bakırköy –Yeşilköy

43 TL

72 TL

%66,4

34.

Beşiktaş – Ulus

86 TL

143 TL

%65,1

35.

Beyoğlu – Firuzağa

39 TL

64 TL

%64,7

36.

Kadıköy – Osmanağa

29 TL

48 TL

%64,0

37.

Sarıyer – Zekeriyaköy

43 TL

71 TL

%63,5

38.

Bakırköy – Yeşilyurt

34 TL

56 TL

%62,9

39.

Kadıköy – Caferağa

32 TL

51 TL

%60,7

40.

Kadıköy – Sahrayı Cedit

25 TL

40 TL

%60,0

41.

Ataşehir – Kayışdağı

22 TL

36 TL

%59,7

42.

Beşiktaş – Bebek

111 TL

177 TL

%59,2

43.

Şişli – Meşrutiyet

46 TL

73 TL

%58,6

44.

Kadıköy – Eğitim

17 TL

26 TL

%58,0

45.

Şişli – Bozkurt

27 TL

42 TL

%55,8

46.

Kadıköy – Feneryolu

26 TL

41 TL

%53,9

47.

Şişli – Gülbahar

21 TL

32 TL

%53,3

48.

Sarıyer – Pınar

80 TL

122 TL

%51,9

49.

Şişli – Kuştepe

25 TL

37 TL

%51,6

50.

Beyoğlu - Kuloğlu

50 TL

75 TL

%50,9

Hepsiemlak Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, İstanbul’un öne çıkan semtlerindeki kiralık konutlarındaki fiyat artışını şu ifadelerle değerlendirdi: "Yaklaşık 1,5 yıldır kiralık ev fiyatlarında belli başlı bölgelerde çok hızlı artışlar yaşadık. Her zaman söylediğimiz gibi bunun ana sebebi aslında pandemi sürecinde evlere kapanmamız oldu. İhtiyaçlarımızı net bir şekilde analiz ettik ve yeni hayatımıza daha uygun yaşam alanı bulmaya yöneldik. Kimimiz şehir değiştirdi, kimimiz semt... Pandemi başlarında bu hareket daha fazlaydı ve git gide normal seyrine döndü. Piyasadaki hareketlenme de kiralık fiyatlarda yüksek artışlara neden oldu. En fazla artış olan semtleri incelediğimizde de aslında şaşırtıcı sonuçlarla karşılaşmadık. İstanbulluların denize, doğaya daha yakın olmak istediği için özellikle bu dönemde tercih ettiği Rumeli Hisarı, Vişnezade, Reşitpaşa gibi semtlerde fiyatlar yüzde 218 ile 290 arasında yükseldi bir senede. Özellikle bu bölgelerdeki yüksek artışın başka bir sebebi de aslında eski kemikleşmiş bu semtlerimizde arzın çok yüksek olmaması oldu. İstanbul’un en gözde semtleri diyebileceğimiz bu bölgelere talep her zaman olacaktır ancak elbette bu hızda devam etmesini beklemiyoruz. Tüm bu semtlerimiz dışında ilk 50’lik listeye baktığımızda ise İstanbul’un merkezi ve nispeten ulaşımı kolay semtleri her zaman kiralık konutta fiyat artışıyla dikkat çekmeye devam ediyor."

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