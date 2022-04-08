İstanbul-Hadımköy, Çerkezköy- Çorlu Sanayi Bölgeleri arsa fiyatlarındaki artış durdurulamıyor!

Arsa yatırımları hakkında bilgi veren Gülcan Altınay, "Normalde arsa yatırımı için en az 10 yılı gözden çıkarmak gerekiyor diyorduk önceden. Ancak pandemiyle bu 1 yıla indi. Pandemide doğaya ilginin artmasıyla arsalarda satış patlaması yaşandı. Doğru bir yerden alınan arsayla zarar edilmesi imkânsız. Özellike yaza doğru arsa fiyatlarının daha da artması bekleniyor” dedi.

4 ayda 2 kat yükseldi

İstanbul-Hadımköy, Çerkezköy- Çorlu sanayi bölgelerinden örnek veren Altınay, "Burada yeni satışa çıkardığımız 3 bin 100 metrekarelik bir arsanın fiyatı 14 milyon 500 bin TL. Bundan yalnızca 4 ay önce aynı lokasyonda benzer arsanın fiyatı 6 milyon TL’ydi. Şu an yüksek gibi görünen arsanın fiyatı da yaklaşık 6 ay sonra çok normalmiş gibi gelecek. Daha uygun fiyata arsa bulabilirim umuduyla bekleyen bütün yatırımcılar keşke o gün o fiyata alsaydım diyecek. Örneklerini son iki yılda çok yaşadık” diye konuştu.

En çok değerlenen bölgeler

En çok İstanbul ve çevre bölgelerinin değerlendiğini kaydeden Altınay, "İstanbul’un yanı sıra İzmir, Ankara, Çanakkale ve Trakya değerlendi. Çanakkale Köprüsü’nün açılmasıyla bölge cazibe merkezi haline geldi. Ayrıca fabrikaların, sanayicilerin çoğu Trakya taraflarına yatırım yapıyor, fabrikalarını oraya taşıyor. Tekirdağ Çerkezköy ve Çorlu civarları büyük ilgi görüyor. Yine Silivri’ye, Çatalca’ya yakın mahalleler istenen bölgelerden. Pandemi öncesine göre 2-3 kat fiyat artmasına rağmen talep görmeye devam ediyor. İzmir, Çeşme, Urla bölgeleri ve Muğla’nın ilçeleri de değeri artacak yerlerden" açıklamasında bulundu.

Bunlara dikkat!

Arsa alımı sırasında dikkat edilmesi gerekenler hakkında da bilgi veren Altınay şunları söyledi: "Tapuya gidip üzerinde herhangi bir haciz vs. var mı diye baktırılmalı ve belediyeye gidip arsanın imar durumu hakkında sorgulama yaptırılmalı. Ayrıca tapu niteliğine bakmanız gerekiyor. Yani niteliği arsa mı tarla mı? Eğer tarlaysa buraya bir yapı yapamazsınız. Sadece ekim, biçim işi yaparsanız. Hem hobi bahçesi olarak kullanacağım, bir şey ekeceğim hem de kalacağım buraya bir yapı yapacağım diyorsanız her şey resmi olacak. Elektrik, su, doğal gaz abonelikleri olacak. İmarlı ve ifrazlı bir arsa olması gerekiyor.”