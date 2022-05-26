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İstanbul'da ortalama kira bedeli memur maaşını geçmeye başladı!

Türk lirasında yaşanan değer kaybı ve artan enflasyon sonrası hızla yükselen kira bedelleri, vatandaşı isyan ettirdi. İstanbul Planlama Ajansı'nın çalışmasına göre son bir yıl içinde, mevcut kiracılar için bir senelik kira fiyatları yüzde 45,48 yeni kiralık konut ücretlerinin artış oranı ise yüzde 161,4 arttı

GAYRİMENKUL 26.05.2022, 13:54
İstanbul'da ortalama kira bedeli memur maaşını geçmeye başladı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) şehirdeki konut krizine ilişkin bir değerlendirme yayımladı. Çalışamaya göre, İstanbul’da nisan 2022 sonu itibariyle, son bir yıl içinde, mevcut kiracılar için bir senelik kira fiyatları yüzde 45,48 arttı.

Gazete Duvar'dan Hazal Ocak'ın haberine göre; yeni kiralık konut ücretlerinin artış oranı ise yüzde 161,4. İstanbul’da yeni kiracılar için ortalama kira bedeli 6 bin 360 lirayı buldu. Artışlar önümüzdeki yıl da devam ederse kiracıların yüzde 85,1’i kirasını ödemekte güçlük çekecek.

SADECE ÜST GELİR GRUBU ERİŞEBİLİYOR

Rapora göre, mevcut politikalar neticesinde yaşamaya elverişli konuta yalnızca üst gelir grubu ve sermaye birikimi olan kişiler erişebiliyor. Çalışmada, 1,5 milyon lira değerindeki bir konut için çekilen 10 yıllık kredini aylık ödemesi 21 bin 416 lira olarak hesaplandı. Bu tutar asgari ücretin 5 katı.

İnsanların yaşamaya elverişli konuta erişmek için mücadele etmek zorunda kaldığı anlatılan çalışmada TÜİK’in geçen nisan ayı için Türkiye genelinde resmi kira artış oranını yüzde 34,46, İstanbul genelinde ise resmi kira artış oranını yüzde 31,48 olarak belirlediği anımsatıldı.

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