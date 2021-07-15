İstanbul'da emlak vergisine büyük zam! Fiyatlar uçtu

İstanbul'da 2022-2025 arasına kapsayacak yeni ve zamlı emlak vergi değerleri belli oldu. 4 yılda bir toplanan, ilçe belediyelerinde kurulan arsa takdir komisyonlarının belirlediği zam oranları, İstanbul Valiliği Emlak Vergi Değerleri Merkez Komisyonu tarafından onaylandı. Onaylı listeler haziran ayının sonundan itibaren mahalle muhtarlıklarına gönderilerek askıya çıkarıldı.

Her ilçede mahalle, cadde ve sokaklar için ayrı ayrı belirlenen metrekare birim fiyatları ev sahiplerini şok etti. İstanbul'un birçok ilçesinde emlak vergisine fahiş zamlar yapıldı. Bu ilçelerin başında da Beykoz ilçesi geliyor. İlçenin bazı mahallelerinde metrekare birim fiyatlarına 10 katı kadar zam yapılmış durumda. Vatandaşlar, askıya çıktığı tarihten itibaren 30 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor ve çoğu itiraz hakkını kullanmaya hazırlanıyor.

BİN 224 LİRA, 12 BİN LİRAYA ÇIKTI

CHP'li İBB ve Beykoz Belediye Meclis Üyesi Cemal Sataloğlu ilçedeki son durumu anlatarak “Örneğin gelir düzeyi iyi olan Acarlar Mahallesi'nde metrekare fiyatı 10 kat arttırıldı. Kanlıca Mahallesi'nde bin 224 liralık metrekare fiyatı, 12 bin liraya çıktı.

Gelir düzeyi yüksek olan mahallelerde çok yüksek, diğerlerinden düşük yapalım anlayışı adil değil. Belli bir sistematiği olmalı. Emlak vergisi belirlenirken, gelir vergisi belirler gibi hareket edemez idare. Vergi adaletli dağıtılmadı. Daha önce yasa ile getirilen yüzde 50 artış sınırına da uyulmamış. İtirazların önemli bir nedeni de bu” dedi.

MUHTARLAR DA İTİRAZ EDECEK

Beykoz'da emlak vergisi birim fiyatlarına olağanüstü yaşanan zamma ev sahiplerinin tepkili olduğunu dile getiren Sataloğlu, bazı muhtarların da kararlara itiraz etmeye hazırlandığını aktardı.

Sataloğlu “Belediye bünyesinde kurulan Arsa Takdir Komisyonu; belediye başkan yardımcısı, tapudan bir memur, istimlak müdürü, mali işler müdürü ve muhtardan oluşuyor. Komisyonda mahallenin durumunun masaya yatırılması gerek.

Muhtarların görüşleri dikkate alınmadan dayatma usulü ile alınan kararlar tebliğ edilmiş. Bazı muhtarlarımız haklı olarak imza atmamış. İmza atanlar da itiraz haklarını kullanacaklarını söylemişler. Karar haziran ayında alındı. İtiraz ve dava süreci devam ediyor. Şu an Beykoz'un en güncel konusu bu” diye konuştu.

“ZAM ORANI SOKAKTAN SOKAĞA DEĞİŞİYOR”

Beyoğlu Cihangir Sıraselviler Caddesi'nde 37 bin lira olan metrekare birim fiyatı 53 bin 690 liraya yükseldi. Şişli Teşvikiye'de 15 bin liralık birim fiyat 20 bin liraya fırladı.

Beykoz Göztepe Mahallesi'nde 810 liralık metrekare birim değeri 5 katına çıkarak 4 bin lira oldu. Birim fiyatlarının düşük olduğu noktalarda da zamlar oransal olarak yüksek yapıldı.

Beykoz Göztepe Mahallesi'nin bir sokağında 213 liralık metrekare fiyatı 3 bin 500 liraya çıktı. Aynı mahallenin Köprülü Çıkmaz Sokağı'nda 164 lira olan metrekare fiyatı 246 lira oldu.

İsmail Şahin/Sözcü