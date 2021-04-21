İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN 2021 ROTASI

2019’un son aylarında başlayıp 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi, ekonomik dengeleri altüst ederken kimi sektörleri olumlu kimi sektörleri de olumsuz etkiledi. İçerisinde birçok farklı iş alanını barındıran inşaat sektörü de olumsuz etkilenen sektörler arasında yer alıyor.

Sektör, geçtiğimiz yılı %4 küçülerek tamamlarken, bu küçülmeyle doğru orantılı olarak global kriz refleksinin de etkileriyle konut satışlarında %48 azalma yaşanmıştı. Taleplerdeki bu azalma ve inşaat maliyetlerinin artmasıyla yapılan cirolar da azaldı. Profesyoneller sektörün 2021 yılına girerken geçtiğimiz yıla göre iyi bir başlangıç yaptığını belirtirken, yine de temkinli olunması gerektiğinin altını çiziyor.

Hızlı Aşılama

Aşılamanın artmasıyla oluşacak dünyadaki toparlanma sürecinin ülkemize yansımalarının da pozitif olacağını belirten Workindo CEO’su Erhan Kocabaş, “2021 ilk çeyreğine baktığımızda baz etkisi dolayısıyla istihdam ve satışlarda artış yaşandığını fakat bunun 2020 yılının çok daha zor geçmesinden kaynaklı olduğunu görüyoruz. 2021 yılını belirleyici iki unsur, aşılamanın başarısıyla pandemide yaşanacak azalma ve ekonomik istikrar olacak.” dedi.

Dengeli Kur Politikası

Erhan Kocabaş, ayrıca ekonomide atılacak istikrarlı adımlarla oluşacak kur dengesinin sektöre iyi geleceğine de vurgu yaptı: “İnşaat sektöründe özellikle düşük faiz kısa vadede satışlara iyi gelse de orta ve uzun vadede ekonomik istikrar ile kur stabilizasyonu çok büyük önem arz ediyor. Bir konut başlangıcı yaparken maliyet hesabını tahmini kur üzerinden yapıyorsunuz. Kurdaki istikrarsızlık ve belirsizlikler özellikle kredili projelerde ve kar marjının düşük olduğu taşeron işlerinde sektördeki riski artırıyor.”

Döviz Getirecek Yurt Dışı Projeler

2021 yılı için taşeron, müteahhit ve inşaat sektörü çalışanlarına yurt dışı işlere odaklanmalarını tavsiye eden Erhan Kocabaş, sözlerini şöyle tamamladı: “Özellikle ülkemize döviz kazandıracak projelerin bu süreçte önemi büyük. Yurt dışı piyasası pandemiye rağmen çok hareketli, Ukrayna inşaat ve altyapı projeleri için 5 yılda harcamak üzere 25 milyar dolarlık bir bütçe ayırdığını açıkladı. Hali hazırda birçok Türk firması bu pazarda faaliyet gösteriyor.

Yine Rusya pazarı oldukça hareketli, Ortadoğu’da terör sonrası yeniden yapılanma faaliyetleri yoğun şekilde devam ediyor. Özellikle Musul'un yenilenmesi için binlerce konutluk projeler yapılıyor ve Türk firmaları aktif olarak bu projelerde yer alabilir. Her şeye rağmen 2021'e umutla bakıyoruz ve aşılamanın artmasıyla vaka sayılarının azalmasını ümit ediyoruz.”