İnşaat sektöründe dev iş birliği!

2018 yılında faaliyet göstermeye başlayan GMK Group; Kurucu Başkanı Murat KALSIN’ın farklı sektörlerde edinmiş olduğu yirmi yılı aşkın iş tecrübesini, stratejik ortaklıklar ve yaratıcı projelerle buluşturmaya devam ediyor.

Bugüne kadar inşa ettiği projelerle İstanbul'un çehresini değiştiren Marmara Yapı ise son projelerinden biri olan Sunrise Park ile inşaat sektöründeki prestijini daha da pekiştirecek

Sunrise Park projesi:

Dört tarafı park ve yeşil alan

Kapalı havuz

Fitness

Sosyal tesis

Hamam, sauna

Meyve bahçeleri ve endemik bitkiler

25.000 m² projeye entegre koru alanı ve park

441 daire

24 ticari dükkan

2+1 ve 3+1 daire seçenekleri ile lansman öncesi satışlarıyla büyük ilgi görüyor.

İŞTE PROJEDEN DETAYLAR