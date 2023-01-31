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İnşaat sektöründe dev iş birliği!
GMK Group ve Marmara Yapı iş birliğiyle Beylikdüzü-Gürpınar’da yükselecek olan 9 blok ve 442 daireden oluşan Sunrise Park’ın lansman öncesi satışlarına başlandı. GMK Group Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalsın Marmara Yapı ile birlikte inşa edecekleri projeyi sosyal medya hesabından duyurdu.
GAYRİMENKUL 31.01.2023, 21:59
2018 yılında faaliyet göstermeye başlayan GMK Group; Kurucu Başkanı Murat KALSIN’ın farklı sektörlerde edinmiş olduğu yirmi yılı aşkın iş tecrübesini, stratejik ortaklıklar ve yaratıcı projelerle buluşturmaya devam ediyor.
Bugüne kadar inşa ettiği projelerle İstanbul'un çehresini değiştiren Marmara Yapı ise son projelerinden biri olan Sunrise Park ile inşaat sektöründeki prestijini daha da pekiştirecek
Sunrise Park projesi:
- Dört tarafı park ve yeşil alan
- Kapalı havuz
- Fitness
- Sosyal tesis
- Hamam, sauna
- Meyve bahçeleri ve endemik bitkiler
- 25.000 m² projeye entegre koru alanı ve park
- 441 daire
- 24 ticari dükkan
- 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri ile lansman öncesi satışlarıyla büyük ilgi görüyor.
İŞTE PROJEDEN DETAYLAR