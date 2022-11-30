İnşaat sektöründe daralma hızlandı girdi maliyetleri zorlamaya devam ediyor

Türkiye’nin en köklü sivil toplum örgütlerinden biri olan Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 2022 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını yazılı bir açıklama ile değerlendirdi:

“Türkiye ekonomisinin küresel çapta içinden geçilen bu zorlu süreçte yüzde 3,9 ile de olsa pozitif büyümesi sevindiricidir. Bununla birlikte her zamankinden çok ihtiyaç duyduğumuz istihdama büyük katkı veren ve 200’ün üzerinde alt sektöre talep yaratarak ekonomide lokomotif görevi üstlenen inşaat sektöründe, aynı dönemde yaşanan yüzde 14,1’lik daralma önemli sorunlara işaret etmektedir. Sektörümüz 2021 yılı üçüncü çeyreğinden bu yana üst üste artan oranlarla 5 çeyrektir daralmaktadır.

Sektörde büyümeye dönüş için inşaat yatırımlarında canlanmaya ve kronik hal almış olan girdi maliyetleri artışı sorunun çözümüne ihtiyaç duyulmaktadır. Girdi maliyetlerinde yaşanan yüksek artış konusunda bu yıl kamu müteahhitleri için yeterli bir çözüm sağlanamadığı gibi konut sektöründe ihtiyaç duyulan arza cevap verecek yeni projelerin hayata geçirilmesi de mümkün olamamıştır. Anadolu’nun dört bir tarafında krediler ile projelerini tamamlamaya çalışan firmalarımızın mevcut yük altında ayakta kalmaya artık mecalleri yoktur. Hükümetimizden 2023 yılı için gerek kamu müteahhitlerinin, gerek konut sektörünün sorunlarını çözecek adımlar bekliyoruz. İnşaat sektörü güçlendirilmeden başta deprem riskinin kaçınılmaz kıldığı kentsel dönüşüm süreci olmak üzere kalkınma hedeflerinin sürdürülmesi de mümkün olmayacaktır. Türkiye Müteahhitler Birliği olarak hükümetimizin bu yönde yapacağı çalışmalara her zaman olduğu gibi katkı sağlamaya hazırız.”