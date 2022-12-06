İnşaat malzemesi sanayisinin çatı kuruluşu Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan Aylık Sektör Raporu’nun ekim ayı sonuçları açıklandı. Raporda, inşaat sektörünün diğer iktisadi faaliyetlerdeki büyümeye karşın 2022 yılı üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 küçüldüğü belirtilerek 2021 yılının üçüncü çeyreğinden başlayarak son 5 çeyrektir küçülme yaşadığı belirtildi. İnşaat harcamaları üçüncü çeyrekte cari fiyatlarla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 113,4 artarak 512,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Artışın tamamı fiyat ve maliyet artışlarından kaynaklanırken, enflasyonist etkinin kuvvetlendiği izlendi.

Raporda, inşaat sektörüne ilişkin açıklanan küçülme verileri ile sahadaki gelişmeler arasında uyumsuzluğun daha belirgin hale geldiği vurgulandı. İnşaat sektörünün kendi iç dinamiklerindeki sıkıntılar devam ederken 2020 yılından itibaren inşaat ve konut sektörüne verilen desteklere rağmen sektörün büyümeye geçişinin gerçekleşmediği belirtildi. Yılın üçüncü çeyreğinde ekonomide yüzde 3,9 büyüme yaşanırken inşaat sektörünün yüzde 14,1 küçüldüğüne dikkat çekildi. İkinci çeyrekte ise ekonomi yüzde 7,7 büyürken inşaat sektörünün güncellenen veri ile yüzde 9,9 daraldığı vurgulandı.

İnşaat malzemeleri sanayi üretimi 3. çeyrekte yüzde 3,4 azaldı

2022 yılı ilk çeyrekte yüzde 4,4, ikinci çeyrekte ise yüzde 2,1 oranında artış gösteren inşaat malzemeleri sanayi üretimi de uzun süre sonra üç ay üst üste gerileme kaydederek temmuz, ağustos, eylül aylarını kapsayan 3. çeyrekte yüzde 3,4 daraldı.

Yılın ilk dokuz ayında inşaat malzemeleri sanayi üretim artışı geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 0,8 olarak gerçekleşti. Yılın ilk dokuz ayında 13 alt sektörde üretim geçen yıla göre artarken, 9 alt sektörde üretim geriledi.

2022 yılının ilk dokuz ayında en yüksek üretim artışları seramik kaplama malzemelerinde yüzde 28,4, plastik inşaat malzemelerinde yüzde 18,7, birleştirilmiş parke ve yer döşemeleri ile seramik sağlık gereçlerinde yüzde 16 oranında gerçekleşti. Düz cam ve yalıtım camı üretimi yüzde 13,7 yükseldi.

Buna karşın yılın ilk dokuz aylık döneminde demir çelik radyatör üretiminde yüzde 14,3 ve tuğla ve kiremit üretiminde yüzde 15,1 gerileme yaşandı. Çimento üretimi yüzde 4,2 ve hazır beton üretimi yüzde 4,9 geriledi.