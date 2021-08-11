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İnşaat maliyetleri rekor seviyeye yükseldi

TÜİK verilerine göre haziran ayında inşaat maliyet endeksi yıllık %42,48, aylık %2,89 arttı

GAYRİMENKUL 11.08.2021, 13:32
İnşaat maliyetleri rekor seviyeye yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, inşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %2,89, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,48 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %4,23 arttı işçilik endeksi %0,40 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %53,70, işçilik endeksi %19,88 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık %42,49, aylık %2,85 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %2,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,49 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %4,15 arttı işçilik endeksi %0,29 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %53,90, işçilik endeksi %20,08 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık %42,46, aylık %3,05 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %3,05, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,46 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %4,49 arttı işçilik endeksi %0,81 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %53,06, işçilik endeksi %19,15 arttı.

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