İlave fiyat farkı düzenlemesi sektör için hayal kırıklığı oldu

İnşaat sektörümüzün son dönemde en büyük sıkıntısı olan öngörülemez düzeydeki maliyet artışlarının telafisi konusunda Türkiye Müteahhitler Birliği’nin (TMB) uzun ve yoğun çabaları ile Meclis gündemine gelen ve kapsamında kamu projelerine ilave fiyat farkı ödenmesi ile sözleşmenin devrine ilişkin düzenleme içeren “Torba Yasa”, TBMM Genel Kurulu’nda 19 Ocak 2022 tarihinde kabul edildi.

Kabul edilen ilave fiyat farkı düzenlemesi ile ilgili açıklama yapan TMB Başkanı M. Erdal Eren, salgının başından bu yana yüzde 278’i bulan inşaat girdi maliyet artışlarına işaret ederek, “2021 yılını kapsaması yönündeki taleplerimize karşın, düzenlemenin 11. maddesinde kamu ile iş yapan müteahhitlere ödenecek ilave fiyat farkı için dönem 01.07.2021- 31.12.2021 olarak belirlenmiştir. Bu tarih aralığı, artık nefesi tükenmiş olan meslektaşlarımızın en az iş yaptıkları ve son iki ayı da kışta olan altı aydır” dedi.

‘Cumhurbaşkanımızın dikkatlerine bir kez daha sunuyorum’

Dikkate alınması gereken en önemli unsur olarak başlamamış veya yüzde 50’den az ilerlemiş işler için tasfiye hakkı getirilmesi önerilerinin düzenlemede yer almadığına dikkat çeken Eren, şöyle devam etti: “Ayrıca düzenlemenin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeler sırasında verilen önerge, TOKİ dışında benzer nitelikli işveren idarelere üstyapı projeleri gerçekleştiren meslektaşlarımızda hayal kırıklığı yaratmıştır. Sonuç olarak çıkarılan düzenleme, inşaat sektörü ile onun doğrudan ve dolaylı etkisi altındaki çok sayıda alt sektöre önemli biçimde tesir eden soruna çare olmaktan uzak kalmış, sektörün en önemli beklentisi olan tasfiye hakkına da yer verilmemiştir. Bu çerçevede sektörümüzün içinde bulunduğu durumu, Kanunu onaylayacak Sayın Cumhurbaşkanımızın dikkatlerine bir kez daha sunuyorum.”