İktisatEvim Yönetimine Taze Kan

Bireylerin günümüz ekonomisine uygun olarak, konut, taşıt ve iş yeri gibi ihtiyaçlarına faizsiz, peşinatsız ve kişiye özel ödeme planları ile kavuşmasını sağlayan İktisatEvim’de Genel Müdürlük görevini Oğuz Korkmaz devraldı.

Bankacılık ve finans sektöründe 25 yıllık bir geçmişe sahip olan Korkmaz ile birlikte İktisatEvim yeni hedefler için çalışmalara başladı.

Genel Müdür Oğuz Korkmaz, İktisatEvim Ailesi’ne katılmaktan dolayı duyduğu mutluluğu belirterek şunları söyledi: “Bu büyük ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bilindiği gibi, Tasarruf Finansman Şirketleri mart ayında yürürlüğe giren kanun ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) denetim ve gözetim yetkisi altına alındı. İktisatEvim olarak güçlü malî ve kurumsal yönetim yapımız ve yılların getirdiği birikimimizle müşterimize değer yaratmak önceliğimiz olacak. Yeni Yönetim Kurulu olarak İktisatEvim’e önemli katkılar sağlayacağımıza inanıyorum.”

Oğuz Korkmaz Kimdir?

İktisatEvim’in yeni Genel Müdürü Oğuz Korkmaz, Galatasaray Lisesi’ndeki eğitiminin ardından, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) bölümünden mezun oldu. Ardından Université Libre de Bruxelles’den master derecesini aldı.

Kariyerine Koçfinans'ta başlayan Korkmaz, sırasıyla Oyak Bank’ta Bireysel Bankacılık Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, TEB’de Bireysel Bankacılık Pazarlama Direktörlüğü, BankPozitif’te Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürlüğü, Anadolubank A.Ş.’de Perakende Bankacılık Bölüm Başkanlığı, Alternatifbank A.Ş.’de Perakende Bankacılık Grup Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 25 yıllık tüketici finansmanı ve perakende bankacılık geçmişinde, her seferinde perakende iş kollarının yeniden yapılandırılması ve büyütülmesinden sorumlu oldu; iddialı hedefleri aşarken ekibi ile aktif müşteri sayısını ve karlılığını artırdı.

1969 yılında dünyaya gelen Oğuz Korkmaz evli ve bir kız babasıdır; Galatasaraylılar Derneği ve Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu üyesidir.