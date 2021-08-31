Gül İnşaat'a 20 Milyonluk haciz şoku!

Toprak sahiplerinin kar ortağı olan altı kişinin açtığı icra davası geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Bakırköy 7’nci İcra Dairesi, altı kişinin açtığı davayla ilgili Gül inşaat’a 16 milyon 363 bin lira icra gönderdi. Bu rakamın avukat masrafları ve gecikme faiziyle birlikte 20 milyonu bulması bekleniyor.

Sabah'tan Şerif Can'ın haberine göre Gül İnşaat ile Muscan İnşaat arasında Beylikdüzü'de 800 daire, 28 dükkanın olacağı 11. Mahalle projesi için 2015 yılında protokol imzalandı.

Projenin tamamlanmak üzereyken toprak sahibi U.G., Gül İnşaat'ın 40 kadar daireyi kendisinin haberi olmadan yabancı uyruklu vatandaşlara sattığını ileri sürerek Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Toprak sahibi U.G. suç duyurusunun ardından 11.Mahalle projesinin önünde saldırıya uğradığını ileri sürerek inşaat yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

HİSSEDARLARDAN İCRA DAVASI

Beylikdüzü ve Büyükçekmece'nin en prestijli projelerini yapan şirkete bu defa da 11. Mahalle projesinin arsa sahibinin hissedarları dava açtı.

Servet Nakşiler, Muharrem Nakşiler, Nuray Baykal, Nurgün Sülün, Aynur Nakışlar Bakırköy 7'nci İcra Dairesi'ne alacak davası açtı.

İcra Dairesi, arsa hissedarlarını haklı bularak Gül İnşaat'a 16 milyon 369 bin liralık icra gönderdi. Bu rakamın avukat masrafları ve faizlerle birlikte 20 milyona çıkması bekleniyor. Bakırköy 7'nci İcra Dairesi kararı şirketin hesaplarının olduğu bütün bankalara gönderdi.

40 KİŞİYE TAHLİYE DAVASI

Öte yandan Muscan İnşaat'ın kendilerinden habersiz Gül İnşaat'tan daire alan 40 kişiye tahliye davası açtı.

Davanın önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor.

11. Mahalle projesi başta olmak üzere Vira İstanbul projesinde de buna benzer durumların yaşandığı biliniyordu.

Burada da çok sayıda daire sahibi ve taşeronlar Gül İnşaat'a dava açmışlardı.

Mağdurlar geçtiğimiz günlerde adliye önünde eylem yapmışlardı.

Kaynak: Sabah