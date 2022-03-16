Gayrimenkulde metaverse dönemi geliyor

‘Sanal ev turları yapılacak’

Metaverse’ün gayrimenkul sektörüne etkileri hakkında bilgi veren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) İş Geliştirme Komite Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Zühtü Eşiyok “Metaverse emlak sektörü tarafında da günümüzde son dönemde oldukça gündemde. Hatta sektörümüzde gelecek dönemde de gayrimenkulün pazarlama boyutunda da değişikliklere yol açacak. Teknolojiyi yakından takip eden müşteriler, emlak alım satım ve kiralama işlemlerinde hayatlarını kolaylaştıran uygulamalar üzerinden pazarlama deneyimleri yaşamaya açıklar. Hatta onlara zaman kazandırabilecek metaverse teknolojilerini kullanan danışmanlar ile çalışıp, portföy ziyaretlerini sanal ama 3 boyutlu ortamlarda, evlerinin konforunda gerçekleştirebilecekler. Özellikle uzak mesafelerde, şehirler arası hatta ülkeler arası portföy ziyaretleri masrafsız, zaman kaybetmeden ve istenilen anda gerçekleştirilebilecek” dedi.

‘Tedbirli olmalısınız’

Metaverse’te arsa almak isteyenlerin sayısı artıyor. Uzmanlara göre 10 milyonun üzerinde sanal gayrimenkulün satılması bekleniyor. Geçen 6 ay içinde bir anda sanal arsa satışlarının hızlandığına ve beklenmedik sayılara ulaştığına dikkat çeken Eşiyok “Bu trendin önümüzdeki dönemde de hızlanarak artmasını bekliyoruz. Bu konuda yatırım yapmak isteyenler çok dikkatli olmalı. Şu anda 900’den fazla farklı platformda sanal arsa satın almak mümkün. Bu platformlar arasında herhangi bir iş birliği yok. Belli bir satış sayısına ulaştıktan sonra bir anda kapatılıp devre dışı bırakılmaları oldukça kolay. Bu da farklı dolandırıcılık olaylarının olabilme olasılığını arttırıyor. Büyük maddi kayıplar yaşamamak için mümkün olduğunca tedbirli olmak önemli” diye konuştu.

Emlak danışmanlarının rolü ne olacak?

Peki, emlak danışmanları metaverse için hazırlanıyor mu? Emlak danışmanlarının metaverseteki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan ise “Bugün henüz 18-23 yaş grubunda olan tüketiciler, önümüzdeki 5 sene içinde meslek sahibi olup yatırım yapmaya başladıkça eski alışkanlıklar yerine, kendi alışık oldukları mecralarda ev alıp satmak veya kiralamak isteyecekler. Gayrimenkul danışmanları şimdiden bu konulardaki teknolojileri okuyup öğrenmeli ve öğrendiklerini en kısa sürede pratiğe dökebilmeli” ifadelerini kullandı.

‘Türkiye lider olabilir’

Türkiye’nin bu alanda lider olabileceğine dikkat çeken Akdoğan şunları söyledi: “Ülke olarak çok genç bir nüfusumuz var ve bu genç nüfus hem kodlama hem üretkenlik açısından çok ileri seviyede işler yapabiliyor. Türk oyun şirketlerinin, Türk kodcuların uluslararası düzeyde ilgi görmesi bizleri çok sevindiriyor. Bu gençlere verilecek destek ile, Türkiye metaverse alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olabilir. İlgi çeken içerikler üretebilir ve ülke ekonomisine büyük katkılarda bulunabilirler. Türkiye’den ortaya çıkacak merkeziyetsiz topluluklar, platformlar desteklenirse Türk gençlerinin potansiyeli istenilen düzeylere ulaşacaktır.”