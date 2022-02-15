Gayrimenkulde Hangi İllerde Fiyat Artışı %100’ün Üzerinde Oldu?

Hepsiemlak, ülke genelindeki verilerden oluşturduğu Ocak 2022 Emlak Endeksi verilerini açıkladı. Endeks verileri, satılık konutlarda son 1 yıl içerisinde %100’ün üzerinde artış gösteren illeri gözler önüne serdi. Hepsiemlak’ın açıkladığı verilere göre; son 1 yılda yatırımcısına en çok kazandıran il %126 oranında bir artışla Antalya oldu. Antalya’yı sırasıyla Adana, İstanbul, Samsun, Mersin (İçel), Muğla, Ankara ve Tekirdağ izledi.

Türkiye genelinde satılık konut fiyatı en çok artan 8 il

Ocak 2021 Ort. m2 Fiyat Ocak 2022 Ort. m2 Fiyat Yıllık Değişim 1. Antalya 4.171 TL 9.425 TL %126 2. Adana 2.520 TL 5.667 TL %125 3. İstanbul 5.575 TL 12.178 TL %118 4. Samsun 2.527 TL 5.500 TL %118 5. Mersin (İçel) 2.213 TL 4.668 TL %111 6. Muğla 6.820 TL 14.073 TL %106 7. Ankara 2.692 TL 5.478 TL %104 8. Tekirdağ 2.183 TL 4.385 TL %101

Antalya’da satılık konutlarda Konyaaltı değerlendi

Hepsiemlak, Ocak 2022 Emlak Endeksi verilerine göre Antalya satılık konut piyasası son 1 yılda yükselişe geçti. Endeks verilerine göre satılık konut fiyatlarının en fazla artış gösterdiği iller sıralamasında ilk sırada yer alan Antalya’nın ilçelerinde de %100’ün üzerinde fiyat artışları gerçekleşti. Konyaaltı, Muratpaşa, Döşemealtı, Kepez ve Alanya’da son 1 yılda %139-119 oranındaki yükselişler dikkat çekti.

Antalya satılık konut fiyatları değişim oranları

Ocak 2021 Ort. m2 Fiyat Ocak 2022 Ort. m2 Fiyat Yıllık Değişim 1. Konyaaltı 6.524 TL 15.608 TL %139 2. Muratpaşa 4.313 TL 10.221 TL %137 3. Döşemealtı 4.455 TL 10.088 TL %126 4. Kepez 2.817 TL 6.240 TL %122 5. Alanya 5.303 TL 11.609 TL %119

Adana’da Çukurova birinci oldu

Adana’da satılık konut piyasasında fiyatı en çok değerlenen ilçelerin başında %112 ile Çukurova ve %97 ile Seyhan geldi.

Adana satılık konut fiyatları değişim oranları

Ocak 2021 Ort. m2 Fiyat Ocak 2022 Ort. m2 Fiyat Yıllık Değişim 1. Çukurova 2.889 TL 6.135 TL %112 2. Seyhan 2.703 TL 5.313 TL %97

İstanbul’da Ümraniye ilk sırada geldi

İstanbul’da satılık konutta son bir yıl içerisinde en çok değerlenen ilçe %179 fiyat artışlarıyla Ümraniye oldu. Ümraniye’yi %168 ile Gaziosmanpaşa, %160 ile Maltepe, %157 ile Bağcılar ve %152 ile Bakırköy takip etti.

İstanbul satılık konut fiyatları değişim oranları

Ocak 2021 Ort. m2 Fiyat Ocak 2022 Ort. m2 Fiyat Yıllık Değişim 1. Ümraniye 4.459 TL 12.431 TL %179 2. Gaziosmanpaşa 4.181 TL 11.226 TL %168 3. Maltepe 5.137 TL 13.355 TL %160 4. Bağcılar 3.837 TL 9.861 TL %157 5. Bakırköy 10.816 TL 27.228 TL %152

Samsun’da yatırımcısına en çok Atakum kazandırdı

Samsun’un son 1 yılda satılık konut fiyatı en çok artan ilçeleri Atakum ve İlkadım oldu. Atakum’da %108 oranında fiyat artışları gerçekleşirken İlkadım’da %74 oranındaki artışlar dikkat çekti.

Samsun satılık konut fiyatları değişim oranları

Ocak 2021 Ort. m2 Fiyat Ocak 2022 Ort. m2 Fiyat Yıllık Değişim 1. Atakum 2.823 TL 5.871 TL %108 2. İlkadım 1.800 TL 3.129 TL %74

Mersin’de Mezitli en çok değerlenen ilçe oldu

Mersin satılık konut piyasasında son 1 yılda yaşanan yükselişle dikkat çeken ilk ilçe fiyatların %145 arttığı Mezitli oldu. Devamında %135-90 arasındaki fiyat artışlarıyla Erdemli, Yenişehir, Silifke ve Tarsus geldi.

Mersin satılık konut fiyatları değişim oranları

Ocak 2021 Ort. m2 Fiyat Ocak 2022 Ort. m2 Fiyat Yıllık Değişim 1. Mezitli 2.294 TL 5.620 TL %145 2. Erdemli 2.250 TL 5.281 TL %135 3. Yenişehir 2.604 TL 6.103 TL %134 4. Silifke 2.889 TL 5.909 TL %105 5. Tarsus 2.107 TL 4.000 TL %90

Muğla’da Milas rekor yükselişle dikkat çekti

Ege Bölgesi’nin en fazla talep gören illerinden Muğla’da son bir yılda en çok değerlenen ilçeler %188 ile Milas, %115 ile Marmaris, %113 ile Bodrum, %102 ile Dalaman ve %92 ile Fethiye oldu.

Muğla satılık konut fiyatları değişim oranları

Ocak 2021 Ort. m2 Fiyat Ocak 2022 Ort. m2 Fiyat Yıllık Değişim 1. Milas 4.306 TL 12.421 TL %188 2. Marmaris 7.422 TL 15.951 TL %115 3. Bodrum 11.893 TL 25.327 TL %113 4. Dalaman 3.924 TL 7.929 TL %102 5. Fethiye 7.308 TL 14.000 TL %92

Ankara’da Etimesgut ilk sırada geldi

Endeks verilerine göre Ankara’da satılık konutların ortalama metrekare fiyatlarında son 1 yılda %121-105 oranında artış yaşandı. Ankara’da birinciliği Etimesgut alırken; ikinci sırada Çankaya, üçüncü sırada Pursaklar, dördüncü sırada Sincan ve beşinci sırada Gölbaşı geldi.

Ankara satılık konut fiyatları değişim oranları

Ocak 2021 Ort. m2 Fiyat Ocak 2022 Ort. m2 Fiyat Yıllık Değişim 1. Etimesgut 2.758 TL 6.096 TL %121 2. Çankaya 4.371 TL 9.380 TL %115 3. Pursaklar 2.434 TL 5.076 TL %109 4. Sincan 1.895 TL 3.918 TL %107 5. Gölbaşı 4.738 TL 9.714 TL %105

Tekirdağ’da en çok değerlenen ilçe Çorlu oldu

İstanbul’a yakınlığıyla dikkat çeken Tekirdağ’da ortalama metrekare fiyat artışında birinci ilçe %123 ile Çorlu oldu. Çorlu’yu %84 ile Marmaraereğlisi ve %75 ile Süleymanpaşa takip etti.

Tekirdağ satılık konut fiyatları değişim oranları