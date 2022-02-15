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Gayrimenkulde Hangi İllerde Fiyat Artışı %100’ün Üzerinde Oldu?

Hepsiemlak, son 1 yıl içerisinde satılık konut fiyatlarında %100’ün üzerinde artış gösteren illeri sıraladı. Endeks verilerine göre en yüksek fiyat artışı %126 ile Antalya’da olurken, Adana, İstanbul, Samsun, Mersin, Muğla, Ankara ve Tekirdağ’da son 1 yılda %100’ün üzerinde fiyat artışları gerçekleşti.

GAYRİMENKUL 15.02.2022, 10:04 15.02.2022, 10:21
Gayrimenkulde Hangi İllerde Fiyat Artışı %100’ün Üzerinde Oldu?

Hepsiemlak, ülke genelindeki verilerden oluşturduğu Ocak 2022 Emlak Endeksi verilerini açıkladı. Endeks verileri, satılık konutlarda son 1 yıl içerisinde %100’ün üzerinde artış gösteren illeri gözler önüne serdi. Hepsiemlak’ın açıkladığı verilere göre; son 1 yılda yatırımcısına en çok kazandıran il %126 oranında bir artışla Antalya oldu. Antalya’yı sırasıyla Adana, İstanbul, Samsun, Mersin (İçel), Muğla, Ankara ve Tekirdağ izledi.

Türkiye genelinde satılık konut fiyatı en çok artan 8 il

Ocak 2021

Ort. m2 Fiyat

Ocak 2022

Ort. m2 Fiyat

Yıllık Değişim

1.

Antalya

4.171 TL

9.425 TL

%126

2.

Adana

2.520 TL

5.667 TL

%125

3.

İstanbul

5.575 TL

12.178 TL

%118

4.

Samsun

2.527 TL

5.500 TL

%118

5.

Mersin (İçel)

2.213 TL

4.668 TL

%111

6.

Muğla

6.820 TL

14.073 TL

%106

7.

Ankara

2.692 TL

5.478 TL

%104

8.

Tekirdağ

2.183 TL

4.385 TL

%101

Antalya’da satılık konutlarda Konyaaltı değerlendi

Hepsiemlak, Ocak 2022 Emlak Endeksi verilerine göre Antalya satılık konut piyasası son 1 yılda yükselişe geçti. Endeks verilerine göre satılık konut fiyatlarının en fazla artış gösterdiği iller sıralamasında ilk sırada yer alan Antalya’nın ilçelerinde de %100’ün üzerinde fiyat artışları gerçekleşti. Konyaaltı, Muratpaşa, Döşemealtı, Kepez ve Alanya’da son 1 yılda %139-119 oranındaki yükselişler dikkat çekti.

Antalya satılık konut fiyatları değişim oranları

Ocak 2021

Ort. m2 Fiyat

Ocak 2022

Ort. m2 Fiyat

Yıllık Değişim

1.

Konyaaltı

6.524 TL

15.608 TL

%139

2.

Muratpaşa

4.313 TL

10.221 TL

%137

3.

Döşemealtı

4.455 TL

10.088 TL

%126

4.

Kepez

2.817 TL

6.240 TL

%122

5.

Alanya

5.303 TL

11.609 TL

%119

Adana’da Çukurova birinci oldu

Adana’da satılık konut piyasasında fiyatı en çok değerlenen ilçelerin başında %112 ile Çukurova ve %97 ile Seyhan geldi.

Adana satılık konut fiyatları değişim oranları

Ocak 2021

Ort. m2 Fiyat

Ocak 2022

Ort. m2 Fiyat

Yıllık Değişim

1.

Çukurova

2.889 TL

6.135 TL

%112

2.

Seyhan

2.703 TL

5.313 TL

%97

İstanbul’da Ümraniye ilk sırada geldi

İstanbul’da satılık konutta son bir yıl içerisinde en çok değerlenen ilçe %179 fiyat artışlarıyla Ümraniye oldu. Ümraniye’yi %168 ile Gaziosmanpaşa, %160 ile Maltepe, %157 ile Bağcılar ve %152 ile Bakırköy takip etti.

İstanbul satılık konut fiyatları değişim oranları

Ocak 2021

Ort. m2 Fiyat

Ocak 2022

Ort. m2 Fiyat

Yıllık Değişim

1.

Ümraniye

4.459 TL

12.431 TL

%179

2.

Gaziosmanpaşa

4.181 TL

11.226 TL

%168

3.

Maltepe

5.137 TL

13.355 TL

%160

4.

Bağcılar

3.837 TL

9.861 TL

%157

5.

Bakırköy

10.816 TL

27.228 TL

%152

Samsun’da yatırımcısına en çok Atakum kazandırdı

Samsun’un son 1 yılda satılık konut fiyatı en çok artan ilçeleri Atakum ve İlkadım oldu. Atakum’da %108 oranında fiyat artışları gerçekleşirken İlkadım’da %74 oranındaki artışlar dikkat çekti.

Samsun satılık konut fiyatları değişim oranları

Ocak 2021

Ort. m2 Fiyat

Ocak 2022

Ort. m2 Fiyat

Yıllık Değişim

1.

Atakum

2.823 TL

5.871 TL

%108

2.

İlkadım

1.800 TL

3.129 TL

%74

Mersin’de Mezitli en çok değerlenen ilçe oldu

Mersin satılık konut piyasasında son 1 yılda yaşanan yükselişle dikkat çeken ilk ilçe fiyatların %145 arttığı Mezitli oldu. Devamında %135-90 arasındaki fiyat artışlarıyla Erdemli, Yenişehir, Silifke ve Tarsus geldi.

Mersin satılık konut fiyatları değişim oranları

Ocak 2021

Ort. m2 Fiyat

Ocak 2022

Ort. m2 Fiyat

Yıllık Değişim

1.

Mezitli

2.294 TL

5.620 TL

%145

2.

Erdemli

2.250 TL

5.281 TL

%135

3.

Yenişehir

2.604 TL

6.103 TL

%134

4.

Silifke

2.889 TL

5.909 TL

%105

5.

Tarsus

2.107 TL

4.000 TL

%90

Muğla’da Milas rekor yükselişle dikkat çekti

Ege Bölgesi’nin en fazla talep gören illerinden Muğla’da son bir yılda en çok değerlenen ilçeler %188 ile Milas, %115 ile Marmaris, %113 ile Bodrum, %102 ile Dalaman ve %92 ile Fethiye oldu.

Muğla satılık konut fiyatları değişim oranları

Ocak 2021

Ort. m2 Fiyat

Ocak 2022

Ort. m2 Fiyat

Yıllık Değişim

1.

Milas

4.306 TL

12.421 TL

%188

2.

Marmaris

7.422 TL

15.951 TL

%115

3.

Bodrum

11.893 TL

25.327 TL

%113

4.

Dalaman

3.924 TL

7.929 TL

%102

5.

Fethiye

7.308 TL

14.000 TL

%92

Ankara’da Etimesgut ilk sırada geldi

Endeks verilerine göre Ankara’da satılık konutların ortalama metrekare fiyatlarında son 1 yılda %121-105 oranında artış yaşandı. Ankara’da birinciliği Etimesgut alırken; ikinci sırada Çankaya, üçüncü sırada Pursaklar, dördüncü sırada Sincan ve beşinci sırada Gölbaşı geldi.

Ankara satılık konut fiyatları değişim oranları

Ocak 2021

Ort. m2 Fiyat

Ocak 2022

Ort. m2 Fiyat

Yıllık Değişim

1.

Etimesgut

2.758 TL

6.096 TL

%121

2.

Çankaya

4.371 TL

9.380 TL

%115

3.

Pursaklar

2.434 TL

5.076 TL

%109

4.

Sincan

1.895 TL

3.918 TL

%107

5.

Gölbaşı

4.738 TL

9.714 TL

%105

Tekirdağ’da en çok değerlenen ilçe Çorlu oldu

İstanbul’a yakınlığıyla dikkat çeken Tekirdağ’da ortalama metrekare fiyat artışında birinci ilçe %123 ile Çorlu oldu. Çorlu’yu %84 ile Marmaraereğlisi ve %75 ile Süleymanpaşa takip etti.

Tekirdağ satılık konut fiyatları değişim oranları

Ocak 2021

Ort. m2 Fiyat

Ocak 2022

Ort. m2 Fiyat

Yıllık Değişim

1.

Çorlu

2.310 TL

5.152 TL

%123

2.

Marmaraereğlisi

2.500 TL

4.588 TL

%84

3.

Süleymanpaşa

2.645 TL

4.641 TL

%75
Yorumlar (0)
sisli
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 22 39
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 23 33
9. Manisa Futbol Kulübü 23 29
10. Gençlerbirliği 23 29
11. Boluspor 21 28
12. Keçiörengücü 23 28
13. Tuzlaspor 21 27
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 27
16. Bursaspor 22 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. Manchester City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 25 41
5. M. United 24 40
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 23 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 23 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 23 11