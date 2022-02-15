Gayrimenkulde Hangi İllerde Fiyat Artışı %100’ün Üzerinde Oldu?
Hepsiemlak, son 1 yıl içerisinde satılık konut fiyatlarında %100’ün üzerinde artış gösteren illeri sıraladı. Endeks verilerine göre en yüksek fiyat artışı %126 ile Antalya’da olurken, Adana, İstanbul, Samsun, Mersin, Muğla, Ankara ve Tekirdağ’da son 1 yılda %100’ün üzerinde fiyat artışları gerçekleşti.
Hepsiemlak, ülke genelindeki verilerden oluşturduğu Ocak 2022 Emlak Endeksi verilerini açıkladı. Endeks verileri, satılık konutlarda son 1 yıl içerisinde %100’ün üzerinde artış gösteren illeri gözler önüne serdi. Hepsiemlak’ın açıkladığı verilere göre; son 1 yılda yatırımcısına en çok kazandıran il %126 oranında bir artışla Antalya oldu. Antalya’yı sırasıyla Adana, İstanbul, Samsun, Mersin (İçel), Muğla, Ankara ve Tekirdağ izledi.
Türkiye genelinde satılık konut fiyatı en çok artan 8 il
|
Ocak 2021
Ort. m2 Fiyat
|
Ocak 2022
Ort. m2 Fiyat
|
Yıllık Değişim
|
1.
|
Antalya
|
4.171 TL
|
9.425 TL
|
%126
|
2.
|
Adana
|
2.520 TL
|
5.667 TL
|
%125
|
3.
|
İstanbul
|
5.575 TL
|
12.178 TL
|
%118
|
4.
|
Samsun
|
2.527 TL
|
5.500 TL
|
%118
|
5.
|
Mersin (İçel)
|
2.213 TL
|
4.668 TL
|
%111
|
6.
|
Muğla
|
6.820 TL
|
14.073 TL
|
%106
|
7.
|
Ankara
|
2.692 TL
|
5.478 TL
|
%104
|
8.
|
Tekirdağ
|
2.183 TL
|
4.385 TL
|
%101
Antalya’da satılık konutlarda Konyaaltı değerlendi
Hepsiemlak, Ocak 2022 Emlak Endeksi verilerine göre Antalya satılık konut piyasası son 1 yılda yükselişe geçti. Endeks verilerine göre satılık konut fiyatlarının en fazla artış gösterdiği iller sıralamasında ilk sırada yer alan Antalya’nın ilçelerinde de %100’ün üzerinde fiyat artışları gerçekleşti. Konyaaltı, Muratpaşa, Döşemealtı, Kepez ve Alanya’da son 1 yılda %139-119 oranındaki yükselişler dikkat çekti.
Antalya satılık konut fiyatları değişim oranları
|
Ocak 2021
Ort. m2 Fiyat
|
Ocak 2022
Ort. m2 Fiyat
|
Yıllık Değişim
|
1.
|
Konyaaltı
|
6.524 TL
|
15.608 TL
|
%139
|
2.
|
Muratpaşa
|
4.313 TL
|
10.221 TL
|
%137
|
3.
|
Döşemealtı
|
4.455 TL
|
10.088 TL
|
%126
|
4.
|
Kepez
|
2.817 TL
|
6.240 TL
|
%122
|
5.
|
Alanya
|
5.303 TL
|
11.609 TL
|
%119
Adana’da Çukurova birinci oldu
Adana’da satılık konut piyasasında fiyatı en çok değerlenen ilçelerin başında %112 ile Çukurova ve %97 ile Seyhan geldi.
Adana satılık konut fiyatları değişim oranları
|
Ocak 2021
Ort. m2 Fiyat
|
Ocak 2022
Ort. m2 Fiyat
|
Yıllık Değişim
|
1.
|
Çukurova
|
2.889 TL
|
6.135 TL
|
%112
|
2.
|
Seyhan
|
2.703 TL
|
5.313 TL
|
%97
İstanbul’da Ümraniye ilk sırada geldi
İstanbul’da satılık konutta son bir yıl içerisinde en çok değerlenen ilçe %179 fiyat artışlarıyla Ümraniye oldu. Ümraniye’yi %168 ile Gaziosmanpaşa, %160 ile Maltepe, %157 ile Bağcılar ve %152 ile Bakırköy takip etti.
İstanbul satılık konut fiyatları değişim oranları
|
Ocak 2021
Ort. m2 Fiyat
|
Ocak 2022
Ort. m2 Fiyat
|
Yıllık Değişim
|
1.
|
Ümraniye
|
4.459 TL
|
12.431 TL
|
%179
|
2.
|
Gaziosmanpaşa
|
4.181 TL
|
11.226 TL
|
%168
|
3.
|
Maltepe
|
5.137 TL
|
13.355 TL
|
%160
|
4.
|
Bağcılar
|
3.837 TL
|
9.861 TL
|
%157
|
5.
|
Bakırköy
|
10.816 TL
|
27.228 TL
|
%152
Samsun’da yatırımcısına en çok Atakum kazandırdı
Samsun’un son 1 yılda satılık konut fiyatı en çok artan ilçeleri Atakum ve İlkadım oldu. Atakum’da %108 oranında fiyat artışları gerçekleşirken İlkadım’da %74 oranındaki artışlar dikkat çekti.
Samsun satılık konut fiyatları değişim oranları
|
Ocak 2021
Ort. m2 Fiyat
|
Ocak 2022
Ort. m2 Fiyat
|
Yıllık Değişim
|
1.
|
Atakum
|
2.823 TL
|
5.871 TL
|
%108
|
2.
|
İlkadım
|
1.800 TL
|
3.129 TL
|
%74
Mersin’de Mezitli en çok değerlenen ilçe oldu
Mersin satılık konut piyasasında son 1 yılda yaşanan yükselişle dikkat çeken ilk ilçe fiyatların %145 arttığı Mezitli oldu. Devamında %135-90 arasındaki fiyat artışlarıyla Erdemli, Yenişehir, Silifke ve Tarsus geldi.
Mersin satılık konut fiyatları değişim oranları
|
Ocak 2021
Ort. m2 Fiyat
|
Ocak 2022
Ort. m2 Fiyat
|
Yıllık Değişim
|
1.
|
Mezitli
|
2.294 TL
|
5.620 TL
|
%145
|
2.
|
Erdemli
|
2.250 TL
|
5.281 TL
|
%135
|
3.
|
Yenişehir
|
2.604 TL
|
6.103 TL
|
%134
|
4.
|
Silifke
|
2.889 TL
|
5.909 TL
|
%105
|
5.
|
Tarsus
|
2.107 TL
|
4.000 TL
|
%90
Muğla’da Milas rekor yükselişle dikkat çekti
Ege Bölgesi’nin en fazla talep gören illerinden Muğla’da son bir yılda en çok değerlenen ilçeler %188 ile Milas, %115 ile Marmaris, %113 ile Bodrum, %102 ile Dalaman ve %92 ile Fethiye oldu.
Muğla satılık konut fiyatları değişim oranları
|
Ocak 2021
Ort. m2 Fiyat
|
Ocak 2022
Ort. m2 Fiyat
|
Yıllık Değişim
|
1.
|
Milas
|
4.306 TL
|
12.421 TL
|
%188
|
2.
|
Marmaris
|
7.422 TL
|
15.951 TL
|
%115
|
3.
|
Bodrum
|
11.893 TL
|
25.327 TL
|
%113
|
4.
|
Dalaman
|
3.924 TL
|
7.929 TL
|
%102
|
5.
|
Fethiye
|
7.308 TL
|
14.000 TL
|
%92
Ankara’da Etimesgut ilk sırada geldi
Endeks verilerine göre Ankara’da satılık konutların ortalama metrekare fiyatlarında son 1 yılda %121-105 oranında artış yaşandı. Ankara’da birinciliği Etimesgut alırken; ikinci sırada Çankaya, üçüncü sırada Pursaklar, dördüncü sırada Sincan ve beşinci sırada Gölbaşı geldi.
Ankara satılık konut fiyatları değişim oranları
|
Ocak 2021
Ort. m2 Fiyat
|
Ocak 2022
Ort. m2 Fiyat
|
Yıllık Değişim
|
1.
|
Etimesgut
|
2.758 TL
|
6.096 TL
|
%121
|
2.
|
Çankaya
|
4.371 TL
|
9.380 TL
|
%115
|
3.
|
Pursaklar
|
2.434 TL
|
5.076 TL
|
%109
|
4.
|
Sincan
|
1.895 TL
|
3.918 TL
|
%107
|
5.
|
Gölbaşı
|
4.738 TL
|
9.714 TL
|
%105
Tekirdağ’da en çok değerlenen ilçe Çorlu oldu
İstanbul’a yakınlığıyla dikkat çeken Tekirdağ’da ortalama metrekare fiyat artışında birinci ilçe %123 ile Çorlu oldu. Çorlu’yu %84 ile Marmaraereğlisi ve %75 ile Süleymanpaşa takip etti.
Tekirdağ satılık konut fiyatları değişim oranları
|
Ocak 2021
Ort. m2 Fiyat
|
Ocak 2022
Ort. m2 Fiyat
|
Yıllık Değişim
|
1.
|
Çorlu
|
2.310 TL
|
5.152 TL
|
%123
|
2.
|
Marmaraereğlisi
|
2.500 TL
|
4.588 TL
|
%84
|
3.
|
Süleymanpaşa
|
2.645 TL
|
4.641 TL
|
%75