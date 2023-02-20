Gayrimenkul Piyasaları Kurulu ve Gayrimenkul İhtisas Mahkemeleri Acilen kurulmalı

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, vatandaşların oturduğu binaların güvenliğinden endişe ettiklerini belirterek, “Ancak kira giderleri o kadar yüksek ki bu konuda bir eylemde bulunamayan yüzbinler var. Acilen önlemler alınması gerekli. Kira artışlarına sınırlama getirildi ancak uyan yok, taciz usulü artış kavgaları devam ediyor. Kiracılar bu sınırlamalara rağmen evlerinden çıkmaya mecbur bırakılırken, ev sahibi kiracı ilişkilerinde gerginlikler hatta şiddete varan gelişmeler yaşanıyor. Artık bu sorunların hızla çözümlenmesi gerekli, bu nedenle gayrimenkul ihtisas mahkemeleri kurulmalı ve kira davalarının çözümleme süreleri acilen kısaltılmalı.” dedi.

En hızlı çözümlerin bile gerçekleştirilmesi seneler sürecek

Şu anda ev kiralamanın büyük bir problem olduğunu da sözlerine ekleyen Yazıcı, “Ev sahiplerinin istediği artışlar çok yüksek. Kira değerleri barınma sorunu büyüdükçe daha da artıyor. Gerçekleşen deprem doğudan batıya büyük bir göç dalgası getirdi ve ilerleyen süreçte bu dalga devam edecek. Barınma artarak devam eden bir sorun olurken, en hızlı çözümlerin bile gerçekleştirilmesi 2-3 sene sürecek. Gayrimenkule bağlı önlemlerin hızla artırılması gerekli. Gayrimenkul Piyasaları Kurulu kurulmalı, bu kurul tüm düzenlemeleri organize etmeli, yakın orta ve uzun vadeli sektörel planlamalar yaparak tüm ilgili kurumlarla direkt koordinasyon sağlamalı. Son derece de yetkili olmalı. Örneğin; Adalet Bakanlığı ile gayrimenkul davalarını çözerken, bankalarla kredilendirme sistemini, Maliye Bakanlığı ile kira iratların alınacak vergilendirme sistemini geliştirmeli. Ayrıca yabancılara satış ve kiralama konusunda gelişmeleri yöneterek, kiralanan her mülkün kime ne kadar süre ile kiralandığı kayıt altında olmalı ve sebepsiz artışların kontrollü şekilde önüne geçilmeli. Aksi durumda eşya hukukuna güven duygusu azaldıkça gayri resmi çözümlere gitmeye çalışan halk kitlesi ile karşılaşmaktan korkmamız gerekiyor.” şeklinde konuştu.