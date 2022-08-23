30 yıllık tecrübesiyle sektörün lider firmalarından Fuzul Tasarruf Finansman, 107’nci şubesini Yalova’da açtı. Yalova, Süleyman Bey Mahallesi, Cengiz Koçal Caddesi’nde faizsiz ev ve otomobil sahibi olmak isteyenlerin ihtiyaçlarına karşılık verecek şube, Fuzul Tasarruf Finansman’ın Yalova’daki ilk şubesi olma özelliğini de taşıyor.

“Yatırımlarımızla Ülkemize Katma Değer Sağlıyoruz”

Hedeflerinin, Türkiye’nin dört bir yanındaki ev ve otomobil sahibi olmak isteyen herkese ulaşmak olduğunu kaydeden Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal; “Ülkemize olan katma değerli yatırımlarımıza Yalova ile devam ediyoruz. 30 yıllık tecrübemiz ve BDDK Lisansımız ile birçok şehirde olduğu gibi Yalova’da da ev ve otomobil sahibi olmak isteyenlerin gerek duydukları güçlü bir finans kaynağı olacağız. Yeni açtığımız şubemiz ile gücümüze güç katarken, yatırımlarımızla ülkemize katma değer sağlıyoruz. Binlerce kişinin ev ve otomobil için ihtiyaç duydukları finansmana çözüm oluyoruz. Ayrıca kentte yaşayanlar, Fuzul Tasarruf Finansman ile çatılı iş yeri sahibi de olabilecek. Firma olarak Yalova’da güçlü ve güvenilir bir finans kaynağı olmakla kalmayıp, şehrin istihdamına da katkı sunacağız. Bugüne kadar yüz binlerce aileyi ev ve otomobil sahibi yaptık. Her teslimatımızda, insanların yüzlerindeki mutluluğu görmek, işimize olan tutkumuzu artırırken, yatırımlarımıza hız vermemiz gerektiğini bize gösteriyor. İnsanı ön planda tutan felsefemiz, ülkemiz için çalışma gayretimiz ile Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.