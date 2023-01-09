Fırsatçılar Tekirdağ'da fiyatları uçurdu

‘İkinci ele kredi yok’

İkinci elde konut finansman desteği olmamasına rağmen ikinci el konutlarda bile fahiş fiyat artışları olmaya başladığını aktaran Gayrimenkul Danışmanı Gülcan Altınay, “Kampanyanın açıklanmasıyla fiyatlara zamlar yapılmaya başlandı. Aslında ikinci elde zaten konut finansman desteği yok. Hatta her sıfır konut da bu destekten faydalanamayacak. Ancak buna rağmen piyasayı yükseltmeye çalışıyorlar. Bazı evlere bir günde yüz binlerce lira zam yapıldı. Bazı evlerin fiyatları 1 milyon TL arttı. 4 Ocak’a kadar durağan devam eden ilanlara bir anda zamlar yapıldı" dedi.

'İlgi artacak'

Tekirdağ bölgesinde de birçok ilanın fiyatlarının arttığını kaydeden Altınay, "Pandemi ile birlikte Tekirdağ ve ilçeleri büyük ilgi görmeye başlamıştı. Bu ilgi devam ediyor. Ayrıca fabrikalar bu bölgeye gelmeye devam ettiği için büyük bir göç dalgasıyla karşılaşacağız. O nedenle çok sayıda yeni konut yapılması gerekiyor. Son dönemde de satılık evlere ilgi arttı. Bu kampanyayla daha da artmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Müteahhitlere denetim

Fırsatçılık yapanların denetleneceğine dikkat çeken Altınay, “Kampanyanın amacı arzda oluşan sıkıntının normale dönüştürülmesi, müteahhitlerin konut üretebilmesinin sağlanması ve vatandaşların konuta rahat erişebilmesinin sağlanması. Dolayısıyla herkesin elini taşın altına koyması ve kısa vadede kazanç düşünülmemesi gerekiyor. Fiyat artışlarının önüne geçilmesi için uzun süredir konut fiyatları takip altında tutuluyor ve fiyat artışı yapan müteahhitler bu kampanyaya dahil edilemeyecek” ifadelerini kullandı