Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Bu ay başlıyor...

Kaçak yapılaşmayı önleyecek ve vatandaşın can güvenliğini koruyacak önemli bir çalışma olan Bina Kimlik Sistemi (BKS) uygulamasının detayları belli oldu. Daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan sistem ile ev satın alacak ya da kiralayacak vatandaş, tüm teknik bilgileri tek tıkla görebilecek. Milliyet'te yer alan habere göre, vatandaş binada kullanılan betondan, iskan tarihine, evlerin büyüklüklerinden yapılan denetim sonuçlarına kadar her bilgiye ulaşacak. Olası bir deprem durumunda ise arama kurtarma çalışmaları da bu kimlikte kayıtlı bilgiler sayesinde hız kazanabilecek.

Sisteme göre, bu yıl iskan alan her binanın kimlik belgesi de olacak; bina üzerine bilgilere erişilecek levha takılacak. Ardından ise etaplar halinde bina yaşına göre diğer yapılar sisteme dahil olacak, kimlikleri binalara takılacak. Yeni bina sonrasında önce 2011-2021 dönemine, daha sonra 2000-2011’e ve daha sonra da 2000 öncesi yapılara kimlik verilecek. Çalışmanın geçmişi ise, 2019’da İstanbul Kartal’da Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesi hadisesine dayanıyor. 21 kişinin hayatını kaybettiği olaydan sonra binaya kaçak kat yapıldığı ve kolon kesildiği görülmüştü. Bakan Kurum aynı acı olayların yaşanmaması adına talimat verirken, buna göre sistem hayata geçirildi.

‘KİŞİSEL BİLGİLER KORUNACAK’

Pilot çalışmaların tamamlanması sonrasında proje bu ay uygulamaya başlandı. Bu kapsamda, merak konusu olan ‘kişisel bilgiler’ konusunda ciddi koruma önlemleri alındı. Buna göre, kişisel bilgiler korunacak; binada yaşayanlar, binadan ev alacak ya da kiralayacaklar ile kamu için farklı detaylar görünür olacak. En detaylı bilgiyi kamu yetkilileri görebilecek. Kimlik kartlarının sağlayacağı avantajlar konusunda bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can, “Teknolojik bir levha halinde binaya monte edilecek sertifika sayesinde o binanın teknik bilgilerine rahatlıkla ulaşılabilecek.

Bu bilgilerde bir değişiklik olup olmadığı da her 5 yılda bir yapılan denetimlerle tespit edilecek. Binaya kaçak kat yapılmış mı, kolonlara zarar verecek bir işlem var mı bakılacak. Eğer çözümü mümkün bir hata varsa sorunun giderilmesi için süre verilecek. Can güvenliğini tehdit eden bir durum varsa bina boşaltılacak. Sorumlulara para cezası verilmesi yanında Savcılığa suç duyurusunda da bulunulacak” değerlendirmesini yaptı.

"KİMLİK LEVHALARININ ÜZERİNE BETON YIKILSA DA..."

Olası bir deprem gibi çeşitli afet durumlarında ise, binaların yıkılması durumunda bile arama kurtarma ekiplerinin bu kimliklerde yer alan kat planlarına göre çalışması mümkün olacak. Bu durumdan ise ciddi anlamda zaman kazanılacağını vurgulayan Can, “Kimlik levhalarının üzerine beton yıkılsa da sistem zarar görmeyecek.

Bina bilgilerine 50 metre mesafeden dahi ulaşılabilecek. Bina kimlik kartlarının dayanıklı olması için ASELSAN ile çalışıldı. Yanmaz, soyulmaz malzemeler kullanılırken içine bir de çip yerleştirildi. Böylece vatandaş eli ya da bir afetle zarar görse dahi özelliği kaybolmayacak. Ayrıca her türlü riske karşı yazılım bizim elimizde” dedi.

‘BİNALARDA YAPI DENETİMİ DAHA KOLAY GERÇEKLEŞTİRİLECEK’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Bina Kimlik Sistemi (BKS) ile tamamlanan her yapıya sertifika niteliğinde QR kodu ve elektronik etiket vereceklerini açıklarken ve şunları söylemişti:

“Bina Kimlik Sistemi’ne dahil binalarda yapı denetimi daha kolay gerçekleştirilecek. Binada izinsiz yapılmak istenen değişiklikler engellenecek ve mimari kirliliğin önüne geçilmiş olacak. Bu yılın sonuna kadar 100 bin binanın bu sisteme geçmesini sağlayacağız. BKS hem depremle mücadelede kilometre taşı olacak, hem yurt içi ve yurt dışında gayrimenkul sektörüne güveni tazeleyecek, katma değer sağlayan yenilikçi bir ürün olacak.”