Ev alma yarışına girdiler

Yükselmeye devam edecek

Herkesin ev alma yarışına girdiğini belirten Gayrimenkul Danışmanı Şule Alp, “Türkiye’nin her yerinde gayrimenkul fiyatlarında büyük bir artış yaşandı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde bazı bölgelerde ikiye katladı. Ancak buna rağmen satışlar da artarak devam ediyor. Bunun en büyük nedeni parasını değerlendirmek isteyen insanlar. Çünkü fiyatlar durağanlaşmadığı gibi aksine daha da artıyor. Biz de bu fiyatların yükselmeye devam edeceğini düşünüyoruz” dedi.

Dövizin artmasıyla inşaat maliyetlerinin direkt yükseldiğini kaydeden Alp, “İnşaat maliyetleri geçen yılın ilk 10 ayına göre büyük bir artış gösterdi. Gün geçtikçe maliyetler daha da artıyor. Hal böyle olunca da yeni evler yapılamıyor. Bu da fiyatları daha da yükseltiyor. Bunu gören insanlar ise daha fazla beklersem hiç ev almayacağım mantığıyla bir an önce ev almak istiyor” diye konuştu.

Yabancılar yine rekor kırdı

Konut satışlarında yabancıların alımlarının da önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Alp, “Yabancılara yapılan konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,4 artarak 7 bin 363 oldu. Böylelikle 2013 yılından bu yana rekor seviye kaydedildi. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,1 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 922 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 917 konut satışı ile Antalya, 428 konut satışı ile Ankara izledi. Kasım ayında İran vatandaşları Türkiye'den bin 406 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla bin 75 konut ile Irak, 836 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlık için geliyorlar

Yabancıların Türkiye’deki gayrimenkullere ilgi göstermesinin en önemli nedeninin dövizdeki yükseliş olduğunu kaydeden “Dolar yükseldikçe yabancılar daha çok gelmeye başladı. Yaşamayı düşünmeseler de ev alıp yatırım olarak değerlendiren birçok insan var. Sırf bu iş için birçok ajans çalışıyor” dedi.

Ülkelere göre alıcıların tercihlerinin değiştiğine dikkat çeken Alp, “İlk sırada vatandaşlık var. Vatandaşlık için Türkiye’de en az 250 bin dolarlık gayrimenkul alınmalı ve 3 yıl satılmamalı. Vatandaşlık dışında yatırım, kısa süreli tatil, emeklilik gibi farklı amaçlarla gayrimenkul alan yabancılar da var. Ürdünlüler, Suudi Arabistanlılar ağırlık olarak yatırım, Ruslar tatil, Iraklılar ve İranlılar ise oturma izni amacıyla ev alıyor. Çinliler ise Türkiye’nin Avrupa ve Amerika’ya kolay vize alabilen ülkelerden olması nedeniyle vatandaşlık almak istiyor” ifadelerini kullandı.