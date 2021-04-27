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ERGUN POLAT İNŞAAT ATAPOL MARKASI İLE NİŞANTAŞI ve TEŞVİKİYE’DE GÜVEN ve KONFORUN DOĞRU ADRESİ

Ergün Polat İnşaat ileri yapı teknolojilerine sahip, deprem yönetmenliğine ve çevreye uygun, kaliteli, güvenli, konforlu çağdaş projeleri ile Nişantaşı’na imzasını atıyor

GAYRİMENKUL 27.04.2021, 11:09
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ERGUN POLAT İNŞAAT ATAPOL MARKASI İLE NİŞANTAŞI ve TEŞVİKİYE’DE GÜVEN ve KONFORUN DOĞRU ADRESİ

Sektörde başarıları, deneyimi ve taahhütlerini çok kısa sürede yerine getirerek elde ettiği güven ile tanınan ERGÜN POLAT İNŞAAT, Stratejik İletişim Danışmanlığı ve Marka Pazarlama İletişim Yönetimi alanlarında BEZE Group & BEZE3D Dijtal Ajans ile çalışmaya başladı. BEZE Group uzun yıllara dayalı gayrimenkul geliştirme, inşaat, tedarik konularındaki sektörel ve kurumsal deneyimleriyle "ERGÜN POLAT İNŞAAT” ile kurumsal yapılanma, iletişim, marka, medya ve halkla ilişkiler yönetimi konularında çözüm ortağı oldu.

Polatların ikinci kuşağı müteahhit iş insanı Ergün Polat tarafından 1996 yılında kurulan "ERGÜN POLAT İNŞAAT" çeşitli semtlerde konforlu lüks projeleri hayata geçirdikten sonra İstanbul'un popüler semti Nişantaşı’nı merkez olarak almaya karar vermiş ve genel merkezini de Nişantaşı’na taşımıştı.

SOLDAN SAĞA: Zeki Bayraktar -  Mali İşler Müdürü Fulya Karabulut -  Başkan  Asistanı Ergün Polat

Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Hiçkalmaz -  Proje Koordinatörü M.Erdal Tanyıldızı - Finans Danışmanı Esin Polat Oral -  Satınalma Takım Lideri

Çok kısa sürede Nişantaşılıların güvenini kazanan Ergün Polat ve ekibi Nişantaşı’nın en merkezi yerlerinde sağlam ve kuşaktan kuşağa devam edecek, mimari açıdan çok başarılı ATAPOL markalı konutlar inşa etmeye başladı. ERGÜN POLAT İNŞAAT, ATAPOL markalı konut projelerini çok hızlı teslim ederek Nişantaşılıların güvenini kazandı. Dış cephe tasarımı ve teknolojisi ile de dikkat çeken ATAPOL projeleri, konforlu, güvenli, teknolojik alt yapılı, depreme dayanıklı yaşam alanları sağlıyor.

Ergün Polat -  Ergün Polat İnşaat Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı

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