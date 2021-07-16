Emlakjet, Haziran verilerini yayınladı: “Emlak ilanlarında fotoğraf kalitesi, ilgiyi artırıyor”

Emlakjet’in Haziran ayında gerçekleştirdiği özel araştırma dosyası ise, internette yer alan emlak ilanlarında fotoğraf kalitesinin kullanıcıların yüzde 85’i için önemli olduğunu ortaya koydu. Emlakjet, bu doğrultuda Premium ve Prestige ofislerin kullanımına sunduğu akıllı fotoğraf iyileştirme teknolojisi Fotojet ile Emlakjet kullanıcılarına daha iyi bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Ayda 40 milyon sayfa görüntülenme sayısı ve 7,5 milyon ziyaretçisi ile emlak seri ilan sektörünün öncü platformu Emlakjet, 400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan bir veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda hazırladığı Haziran 2021 emlak verilerini yayınladı. Emlakjet Haziran raporunda ayrıca, emlak fotoğraflarının karar vermede önemine yönelik olarak özel bir araştırma gerçekleştirdi.

Mayıs ayında uygulanan 17 günlük kapanma tedbirlerinin ardından, Haziran’da emlak satışları bir önceki aya göre 2 kattan fazla artarken, TÜİK verilerine göre Konut kredisi faiz teşviğinin uygulandığı geçtiğimiz yılın aynı ayına göreyse Türkiye’de konut satışları yüzde 29,1 azaldı. Ocak -Haziran arası ipotekli satışlar konut kredi faizi teşvikinin uygulandığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,9’luk önemli bir düşüş gösterdi.

Haziran ayında, kiralık konut arayanların oranı yüzde 45 olurken, satılık konut arayanların oranı ise yüzde 55 oldu. Haziran ayında da kiralık konutlara ilgi artarak devam ederken, Haziran ayında kiralık aramalar Mayıs ayına göre adetsel olarak yüzde 29, satılık aramalar ise yüzde 16 arttı.

Ev ilanlarının fotoğraf kalitesine önem verenlerin oranı yüzde 85

Emlakjet’in her ay farklı bir konuyu özel olarak araştırdığı verilere göre, Türkiye’de ev ilanlarının fotoğraf kalitesine önem verenler yüzde 85 olarak tespit edilirken, katılımcıların yüzde 67’si çok önemli, yüzde 18’i ise önemli cevabını verdi. Bununla birlikte kullanıcıların yüzde 92’si fotoğrafsız bir ev ilanı gördüğünde bilgi almak için aramadığını belirtti. Katılımcıların ev ilanlarında en çok (yüzde 61), ıslak alanlar olarak adlandırılan mutfak ve banyo fotoğraflarını inceledikleri tespit edilirken, ikinci sırada (yüzde 26) odalar ve üçüncü sırada (yüzde 13) salon yer aldı.

Fiyat artışında Antalya liderliğini sürdürüyor

Haziran ayında en çok konut araması yapılan ilk beş il arasında hem aylık (yüzde 6) hem de yıllık (yüzde 32) en yüksek fiyat artışı Antalya’da görüldü. En çok konut aranan iller arasında yer alan İstanbul'da aylık yüzde 4 artış görülürken, yıllık yüzde 30 fiyat artışı tespit edildi. İzmir’de ise konut fiyatlarında aylık yüzde 9 artış görülürken, yıllık yüzde 28’in üzerinde fiyat artışı tespit edildi. Başkent Ankara en çok konut aranan üçüncü il olurken, satılık konut fiyatları aylık yüzde 3, yıllık olarak ise yüzde 29 arttı. Beşinci sırada yer alan Bursa’da ise aylık ortalama fiyatlar sabit kalırken yıllık yüzde 9 fiyat artışı tespit edildi.

İlçeler arasında yıllık ve aylık satılık konut fiyat değişiminde şampiyon Kuşadası!

Emlakjet verilerine göre, Haziran ayında da en çok konut araması yapılan ilçe Konya’dan Selçuklu oldu. Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Mayıs ayında da ilk 5 te 2.sırada yer alırken, bu ilçeyi uzun süredir ilk 5’te yer alan İstanbul Beylikdüzü ve özellikle yaz aylarıyla konut aramalarında hareketlenme görülen Aydın Kuşadası takip etti. Ankara Keçiören ise Haziran ayında en çok konut aranan 5. ilçe oldu.

Aylık fiyat artışında Kuşadası ortalama yüzde 9 fiyat artışıyla dikkat çekerken bu ilçedeki yıllık artış yüzde 69’a ulaşarak “en çok konut aranan ilçeler” arasında Kuşadası’nı fiyat şampiyonu yaptı. Selçuklu Şahinbey'de yıllık yüzde 37 üzerinde fiyat artışı gerçekleşti. Keçiören’de yıllık yüzde 35, Beylikdüzü’nde ise yıllık, yüzde 27 fiyat artışı kaydedildi.

Fotojet ile emlakta yüksek fotoğraf kalitesi

Mayıs ayı verilerini değerlendiren Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, “Haziran ayında, sınırlamalarla birlikte zorlu geçen mayıs ayının ardından gayrimenkul sektöründe önemli bir canlanma görüldü. Konut satışları bu yılın en yüksek seviyesine 130 bin adedin üzerine geldi. Sektördeki hareketliliği iş ortaklarımız olan gayrimenkul ofisleriyle birlikte sevinçle karşılıyoruz. Haziran ayı gayrimenkul raporunda, İlan Fotoğrafları Dosya’sına yer verdik. İnternet ortamındaki ev ilanı fotoğrafları hakkında son kullanıcı görüşlerine dair araştırma verileri yayınladık. Araştırma sonuçlarına göre kullanıcıların %85’i için ilan fotoğraflarının kaliteli olması önemli. En iyi ürün ve hizmeti Emlakjet kullanıcılarıyla buluşturmak için haziran ayında Premium ve Prestigeofislerin kullanımına sunduğumuz, akıllı fotoğraf iyileştirme teknolojisi Fotojet eminim fotoğraf kalitesi alanında hem Emlakjet üye iş yeri ofislere hem son kullanıcıya çok daha iyi bir ev arama platformu deneyimi sunacaktır.” dedi.

Emlak ilanlarında kaliteli fotoğraflar kullanmak en doğru yol

GAPAS Başkanı İsmail Özcan gayrimenkul ilanlarında fotoğraf kullanımının önemine dair şunları söyledi “İlk çağlarda, insanlığın en temel iletişim aracı resim iken, yazının keşfiyle iletişim bir başka boyut kazandı. Çok uzun yıllar boyunca insanların en temel iletişim aracı yazmak ve yazılanları okumak oldu. 20. yüzyılda başlayan teknolojik gelişmeler, iletişimde görselliği yani resmi, fotoğrafı yeniden ön plana çıkardı. 2000’li yılları ise videonun altın çağı olarak nitelendirmek herhalde yanlış olmaz. Gayrimenkul sektörü bu süreci nasıl takip etti diye bakacak olursak, özellikle sıfır/yeni konut geliştiren, pazarlayan firmaların, değişen iletişim medyalarını çabucak kabullenip, çok yakından takip ettiğini, kullandıklarını görüyoruz. İkinci el gayrimenkul satış ve kiralama süreçlerindeyse, bu süreç biraz daha yavaş seyrediyor. İkinci el satışlarda ve kiralamalarda, potansiyel müşteriyle iletişimin temel dili, ‘görselliktir’. Gayrimenkulleri tanıtımında kullanılabilecek en basit ve en kolay anlaşılabilir dil, satılacak/kiraya verilecek gayrimenkulü fotoğraflayarak, gayrimenkulün bir nevi konuşmasını, kendini anlatmasını sağlamaktır. Profesyonel bir fotoğrafçıya portföylerdeki gayrimenkullerin fotoğraflarını çektirmek belki biraz masraflı olacaktır ama bu yatırım, hızlı satış/kiralama olarak portföyün sahibi gayrimenkul danışmanına geri dönecektir. Profesyonel fotoğrafçıyla çalışma imkanı olmayan meslektaşlarımız, en azından kendi bütçelerine uygun bir fotoğraf makinesi ve pek çok eğitim kurumu tarafından verilen kısa bir kursa katılarak daha iyi fotoğraflar çekebilmeyi öğrenmeliler. Eskiler “söz uçar, yazı kalır” derler; bu deyişi mesleğimize uyarlayacak olursak, “söz uçar, emlak fotoğrafları akılda kalır” olarak değiştirip kullanabiliriz ki yapılan araştırmalar, kaliteli fotoğrafların yer aldığı ilanların müşteri/kiracı adaylarını daha çok ilgisini çektiğini ortaya koyuyor. Mimar bir meslektaşım, “Türk insanı gözüyle anlar.” demişti, haklıydı; yüksek tutarlarla, hızlı satmak/kiraya vermek istiyorsak, göze girebilmenin yolunu bulmalıyız ki araştırmalar, emlak ilanlarında kaliteli fotoğraflar kullanmanın, en doğru yol olduğunu gösteriyor.”