Emlak satışlarında düşüş sürüyor

Yaşanan düşüş hakkında bilgi veren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan “Geçtiğimiz ay yüzde 37,9 azalarak 70 bin 587 olan konut satışlarında Şubat ayında da yüzde 31,6 düşüş yaşandı.

‘Konut kredileri yüksek’

Özellikle konut kredilerinin yüksek olması nedeniyle ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,5 azalış gösterdi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı sadece yüzde 18,1 olarak gerçekleşti. Konut satışlarında 2. el satışların payı ise yüzde 70’e yaklaştı” dedi.

‘Yatırımcı için cazip değil’

Konut kredilerindeki faiz oranlarının aylık yüzde 1.40 seviyesine kadar yükseldiğine dikkat çeken Akdoğan “Bankalar arasında farklılık göstermekle birlikte, 100 bin TL konut kredisi için aylık ödemeler 10 yıllık vadede 1.725 TL, 5 yıllık vadede ise 2.474 TL seviyesinde. Özellikle faiz oranlarının yüksek olması şu anda gayrimenkulü yatırımcı için cazip kılmıyor” dedi.