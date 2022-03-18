Eminevim’in Yeni Reklam Filmi Yayında: “Biz Hep Emindik”

Alaaddin imzasıyla, Kala Film’in prodüksiyonluğunda, deneyimli yönetmen Hakan Yonat tarafından çekilen, hiçbir hazır görsel kullanılmadan tüm sahnelerin gerçek görüntülerden oluştuğu reklam filminde, kuruluşundan günümüze Eminevim’in sektöründeki kendinden emin ve güven veren duruşu sayesinde ülkeye ve insanlara olan desteği ele alınırken; filmde araba, ev ve iş yeri sahibi olan insanların hayallerine kavuşma anlarına sıcak bir tonda eşlik ediliyor.

30 yılda 200 bini aşan teslimat sayısıyla toplumun her kesiminden on binlerce aileye dokunan, yüz binlerce kişinin hedeflerine ulaşmasını sağlayan tasarruf finansman sektörünün kurucusu ve lideri Eminevim; tüketicilerin birikimine, kazancına ve gelecek planlarına uygun çözümleri ile ev, araba ve iş yeri sahibi olma imkânları sunarken, ülke ekonomisine de katkı sağlamaya devam ediyor.