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Ege Yapı, Yoğun İlgi Gören Yeni Yatırım Zincirinin İlk Halkası “Modernyaka” Projesini Tanıttı

Bulunduğu bölgeye değer katan ödüllü projelerin markası Ege Yapı tarafından Ispartakule bölgesinde geliştirilen ModernYaka projesinin detayları kamuoyu ile paylaşıldı. İstanbul’un en hızlı gelişen bölgelerinden Ispartakule’de hayata geçecek olan ModernYaka projesi, 462 konut ve 53 ticari üniteden oluşacak. Toplam 1 milyar 800 milyon TL yatırım değerine sahip olan projenin 30 ay içerisinde teslim edilmesi hedefleniyor.

GAYRİMENKUL 21.01.2022, 14:49
Ege Yapı, Yoğun İlgi Gören Yeni Yatırım Zincirinin İlk Halkası “Modernyaka” Projesini Tanıttı

Gayrimenkul sektörünün öncü ve yenilikçi markalarından Ege Yapı, panoramik göl manzaralı yeni projesi ModernYaka’yı 21 Ocak 2022 Cuma günü düzenlenen basın toplantısı ile tanıttı. Küçükçekmece Gölü’nün kıyısında yükselecek, 1 milyar 800 milyon TL yatırımla gerçekleşecek ModernYaka projesini Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, Ege Yapı İcra Kurulu Üyesi Didem Güneş ve Proje Tasarımcısı Y. Mimar Uğur Özer Özgüven anlattı.

Ege Yapı İcra Kurulu Üyesi: Didem GÜNEŞ

ModernYaka 7 milyar TL’lik Yatırımımızın İlk Halkası

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, basın toplantısında yaptığı konuşmada
Ege Yapı’nın faaliyetleri ve gelecek projeleri hakkında bilgi verdi. Bugüne kadar geliştirdikleri birçok proje ile dokundukları bölgelerin çehresini değiştirerek, birer yaşam merkezi haline gelmelerini sağladıklarını anlatan İnanç Kabadayı, “Bu çerçevede her dönem ülke ekonomisine ve istihdama sağladığımız katma değerle gurur duyuyoruz. Yeni yatırım zincirimizin ilk halkası olan Ispartakule’de inşaatına başladığımız ModernYaka projesini satışa sunmaktan dolayı da çok mutluyuz. ModernYaka projemiz ön talep döneminde yoğun ilgi gördü, bugün itibarıyla misafirlerimizi satış ofisinde ağırlamaya başladık. Bölgenin en değerli arazisinde, eşsiz konumuyla Ispartakule’nin adeta vitrininde yer alan ModernYaka, bölgenin en prestijli projesi olacak.” dedi.

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı: İnanç Kabadayı

Pandemi sürecinde ülke genelinde iş gücü ve malzeme tedarik zincirinde yaşanan zorluklara rağmen, iyi bir planlama yaparak üretim ve satış süreçlerini başarılı bir şekilde yönettiklerini ve proje teslimlerine de taahhüt edilen sürede başladıklarını aktaran İnanç Kabadayı, “Yatırım araçlarını kıyasladığımızda, gayrimenkul ülkemizde her dönemde en güvenli liman olma özelliğini sürdürüyor.” dedi. Önümüzdeki dönem planlamalarında inşaat ve geliştirme aşamasında olan 7 proje bulunduğuna dikkat çeken Kabadayı, sözlerine şöyle devam etti: “Güçlü finansal yapımız ve son teknolojik gelişmelerle uyumlu mühendislik çözümlerimiz ile sektördeki faaliyetlerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli yapı stokunu geliştirmek için 2023 hedefleri doğrultusunda önümüzdeki 2 yıl içinde yaklaşık 7 milyar TL değerinde, İstanbul ve İzmir’in en değerli lokasyonlarında 7 projelik bir yatırım hamlesine başladık. Her dönem ekonomiye katma değer sağlayan bir marka olarak başarı ile kapattığımız 2021 yılının ardından 2022 yılı için yüzde 30 oranında büyüme ve toplamda planladığımız 7 proje ile 1700 kişilik yeni istihdam sağlamayı hedefliyoruz.”

Panoramik Göl Manzarası ile Eşsiz Bir Proje: ModernYaka

ModernYaka projesinin bulunduğu konum itibarıyla İstanbul’un en değerli lokasyonlarından birine sahip projesi olarak öne çıkacağını dile getiren Ege Yapı İcra Kurulu Üyesi Didem Güneş, “Bölge, her geçen gün İstanbul’un en önemli ulaşım projelerinin merkezi konumuna geliyor. Geliştirdiğimiz ModernYaka projesi, Avrupa Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı noktalarının yanı başında, şehrin ana akslarına yakınlığıyla da rahat bir erişim imkânı sunuyor. Yakın zamanda yapımına başlanılması planlanan Mahmutbey-Esenyurt metro hattının geçeceği güzergahın proje alanımıza yakınlığı ile de ana arterlere kolay ulaşım fırsatı yakalanacak. Bu olanaklar neticesinde anında ana yollara bağlanılacak ve sadece yürüyüş mesafesinde metro duraklarına hızlıca erişilebilecek” dedi. Erişilebilir lüks yaşam tarzının ve iyi geliştirilmiş altyapının avantajıyla yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından oldukça fazla rağbet gören bir proje olduğunu aktaran Güneş, projenin özellikleri ile ilgili şunları söyledi: “Panoramik göl manzarasına sahip, bölgenin genel dokusunu bozmadan çevreye katkı sağlayacak şekilde tasarlanan ve yaklaşık 91 bin metrekare inşaat alanına sahip projemiz, 1+1’den 4+1’e kadar minimum 5,5 metrekare büyüklüğünde geniş balkonlu farklı daire tiplerinden ve açık hava cadde mağazalarından oluşacak. Toplam 462 konut ve 53 ticari ünitenin yer alacağı ModernYaka’da bağımsız bölümler, 1.3 milyon TL ile 5.5 milyon TL arasında değişen fiyatlarla yatırımcılarla buluşacak. Ailelere dönük yaşam alanı tasarımıyla hayata geçecek ModernYaka projesinden konut sahibi olanlar, yeşille iç içe bir hayatın keyfini yaşayacaklar. Kapalı yüzme havuzu, fitness alanı, kafe alanı, çocuk oyun parkları, yürüyüş parkurları ve dinlenme alanlarıyla ModernYaka, proje genelinde yüzde 70 oranında yeşil alan avantajı sunacak.”

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