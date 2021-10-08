Dünyaca ünlü mafya lideri Al Capone'un Miami'deki evi 15.5 milyon dolara alıcı buldu

Dünyaca ünlü suç örgütü lideri Al Capone'un Miami'deki meşhur malikhanesi 15.5 milyon dolara alıcı buldu. Alıcının ismi henüz açıklanmadı.

Tam adı Alphonse Gabriel Capone olan ünlü gangster 1922'de inşa edilen bu evi 1928 yılında 40.000 dolara satın almıştı.

Ev, 1933 yılında hapse girene kadar başta kaçakçılık olmak üzere Al Capone'un faaliyetlerinin merkezi haline geldi. Al Capone, 1947 yılında 48 yaşındayken bu evde kalp krizi geçirerek vefat etti .

Palm Adası'nda yer alan ev henüz ağustos sonunda gayrimenkul geliştiricileri tarafından 10.75 milyon dolara satın alınmıştı.

Geliştiriciler evi yıkıp yeni bir ev inşa etmek üzere geekli başvuruları yaptı. Ancak bunu duyan Miami halkı 'tarihi değeri' olduğu gerekçesiyle evin korunması için kampanya başlattı.

Online olarak başlatılan kampanyaya 25 bin kişi imza verdi. Kampanya dilekçesinde evin yıkılmasıyla sadece Miami değil ABD tarihinin önemli bir kesitinin yok olacağı belirtildi.

Geliştiriciler yoğun baskıların ardından evi yıkmaktan vazgeçti ve satışa çıkardı.

2015 yılında baştan aşağıya yenilenen ev 15.5 milyon dolara alıcı buldu. Böylece Al Capone'un evi de yıkılmaktan kurtulmuş oldu.

700 metrekarelik evde toplam 7 oda ve 7 banyo bulunuyor.

Bahçesinde yaklaşık 160 metrekarelik bir havuz bulunan evin özel plajı da var.

Biscayne Körfezi manzaralı ev, 1952 yılına kadar Al Capone'un ailesinde kaldı. Ardından satıldı.

Kaynak: Haberturk