Dövizdeki düşüş gayrimenkul sektörünü canlandıracak

Fiyatlar çok artmıştı

Dövizde yaşanan değişim hakkında bilgi veren Gayrimenkul Danışmanı Şule Alp “Son dönemde Türkiye’nin her yerinde gayrimenkul fiyatlarında büyük bir artış yaşandı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde bazı bölgelerde ikiye katladı. Döviz yükseldikçe de artışlar devam ediyordu” dedi.

Dövizin artmasıyla inşaat maliyetlerinin de direkt yükseldiğini kaydeden Alp, “İnşaat maliyetleri geçen yılın ilk 10 ayına göre büyük bir artış gösterdi. Hal böyle olunca da yeni evler yapılamaz hale geldi. Bu da fiyatları daha da yükseltti” diye konuştu.

‘Bekle gör’ yapmayacaklar

Son düzenlemeyle dövizin düştüğünü belirten Alp, “Son düzenleme ile dolarda sert bir düşüş yaşandı. Doların bu seviyelerde kalması her anlamda ekonomimiz için sevindirici bir gelişme olacak. Bununla paralel olarak gayrimenkul sektörü de canlanacak. Çünkü insanlar parasını dövizde tutmak yerine gayrimenkule yatıracak. Bekle gör tutumundan uzaklaşacaklar. Ayrıca inşaat maliyetleri de düşeceği için yeni projeler hayata geçirilecek. Umarım döviz düşük seviyelerde tutunur ve sektör canlılığını korur” ifadelerini kullandı.