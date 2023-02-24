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Deprem bölgesine yapılacak 73 bin 972 köy evinden örnek projeler paylaşıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgesinde 73 bin 972 köy evi yapılacağını belirterek örnek projeleri paylaştı.
GAYRİMENKUL 24.02.2023, 13:31
Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgemizi ihya ve inşa sürecinde 73 bin 972 köy evi yapacağız. Güvenli, sağlıklı, yöreye uygun evlerimizi, ahırı, bahçesi, özgün mimarisi ile inşa edeceğiz" dedi.