Deprem bölgesine yapılacak 73 bin 972 köy evinden örnek projeler paylaşıldı

Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgemizi ihya ve inşa sürecinde 73 bin 972 köy evi yapacağız. Güvenli, sağlıklı, yöreye uygun evlerimizi, ahırı, bahçesi, özgün mimarisi ile inşa edeceğiz" dedi.