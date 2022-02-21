banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
DAP’ın halka arzına yoğun talep
DAP’ın halka arzına yoğun talep
Aliyev Rusya'ya gidiyor!
Aliyev Rusya'ya gidiyor!
Bekir Pakdemirli de Covid-19’a yakalandı
Bekir Pakdemirli de Covid-19’a yakalandı
Artvin’de kayak sporu yoğun ilgi görüyor
Artvin’de kayak sporu yoğun ilgi görüyor

DAP’ın halka arzına yoğun talep

Markalı konut sektörünün ciro şampiyonu DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin halka arzında yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen paylara 2.5 katı, dağıtım yapılan tutarın toplamına ise 1.5 katı talep oluştu.

GAYRİMENKUL 21.02.2022, 16:27
DAP’ın halka arzına yoğun talep

DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin halka arzı Garanti BBVA Yatırım’ın liderliğinde tamamlandı. Şirketin halka arz büyüklüğü 555 milyon lira olurken halka arzda; yurtiçi bireysel yatırımcılara planlanan tahsisat oranının yaklaşık 2.5 katı talep geldi. Şirketin halka arzında 15-18 Şubat 2022 tarihleri arasında talep toplama işlemleri gerçekleştirildi.

Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen paylara 2.5 katı, dağıtım yapılan tutarın toplamına ise 1.5 katı talep oluştu. Yatırımcılardan gelen bu yüksek talebi karşılamak için, tahsisat oranlarında değişiklik yapılarak, yurtdışı yatırımcılara ayrılan yüzde 10’luk tahsisat oranı yurtiçi bireysel yatırımcılar tahsisat grubuna aktarıldı.

Markalı konut sektörünün ciro şampiyonu olan DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin halka arzında, hisse başı fiyat 18.50 TL olurken, halka açıklık oranı yüzde 15.01, ıskonto oranı ise yüzde 27.2 olarak belirlenmişti.

Yüksek satış ve proje geliştirme becerisine sahip olan şirket, 41 yılda edindiği tecrübe ve sektördeki güçlü konumuyla özellikle üst gelir grubundan alıcıların yoğun talep gösterdiği projelere odaklanıyor.

‘SAĞLIKLI EV’LERİN MİMARI

DAP Gayrimenkul Geliştirme son olarak Emlak Konut GYO güvencesi ve DAP vizyonuyla, İstanbul Altunizade’de Validebağ Konakları, Çekmeköy’de Ormanköy ve Nişantaşı’da Nişantaşı Koru projelerine imza attı. Şirket, bu yıl teslimleri planlanan Ormanköy projesiyle Türkiye’de ilk defa ‘Sağlıklı Ev’ konseptini sektöre kazandırdı. Yapımı devam eden Nişantaşı projesiyle ise sağlıkla lüksü bir araya getirerek, lüks tekne mantığında, kişiye özel çözümlerin olduğu konutlar tasarladı.

MARKALI KONUTTA CİRO ŞAMPİYONU

Satış rakamlarına bakıldığında Ormanköy projesi; Emlak Konut GYO’nun yıl bazlı satış raporunda, 2020 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre 1 milyar 84 milyon TL satış cirosuyla Türkiye genelinde ciro şampiyonu oldu. Nişantaşı Koru projesi ise, yine Emlak Konut GYO’nun 2021 yılı ikinci çeyrek sonuçlarına göre 818 milyon TL ve 2021 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre 1.4 milyar TL satışla ve 2021 yılının tamamında 1.8 milyar TL satışla ciro şampiyonluklarına imza attı.

LEVENT PROJESİ İÇİN HAZIRLANIYOR

Bunun yanında yeni yatırımlar için kolları sıvayan DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin, Emlak Konut GYO güvencesi ile Levent’te geliştireceği arazi bölgenin en büyük konut projesi olacak… Şirket, bu dev arazinin 53 bin 500 metrekaresinde konut üretecek. Bu proje ayrıca, koruya ve yeşil alana komşu lokasyonuyla dikkat çekiyor. İstanbul’un tam kalbinde, bölgenin en büyük projesi olan bu yeni yatırım, az katlı mimarinin en başarılı örneklerinden birini sergilemenin yanında, doğayla iç içe, country tarzı bir yaşam sunuyor.

#dap #inşaat #gayrimenkul #konut #halka arz #borsa
Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 25 49
3. Adana Demirspor 26 44
4. Başakşehir 25 43
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Antalyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Galatasaray 25 29
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 24 43
4. İstanbulspor 24 42
5. Eyüpspor 23 41
6. Bandırmaspor 24 40
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 24 33
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Kocaelispor 24 28
15. Menemen Belediyespor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Osasuna 25 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 24 14