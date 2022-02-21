DAP’ın halka arzına yoğun talep

DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin halka arzı Garanti BBVA Yatırım’ın liderliğinde tamamlandı. Şirketin halka arz büyüklüğü 555 milyon lira olurken halka arzda; yurtiçi bireysel yatırımcılara planlanan tahsisat oranının yaklaşık 2.5 katı talep geldi. Şirketin halka arzında 15-18 Şubat 2022 tarihleri arasında talep toplama işlemleri gerçekleştirildi.

Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen paylara 2.5 katı, dağıtım yapılan tutarın toplamına ise 1.5 katı talep oluştu. Yatırımcılardan gelen bu yüksek talebi karşılamak için, tahsisat oranlarında değişiklik yapılarak, yurtdışı yatırımcılara ayrılan yüzde 10’luk tahsisat oranı yurtiçi bireysel yatırımcılar tahsisat grubuna aktarıldı.

Markalı konut sektörünün ciro şampiyonu olan DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin halka arzında, hisse başı fiyat 18.50 TL olurken, halka açıklık oranı yüzde 15.01, ıskonto oranı ise yüzde 27.2 olarak belirlenmişti.

Yüksek satış ve proje geliştirme becerisine sahip olan şirket, 41 yılda edindiği tecrübe ve sektördeki güçlü konumuyla özellikle üst gelir grubundan alıcıların yoğun talep gösterdiği projelere odaklanıyor.

‘SAĞLIKLI EV’LERİN MİMARI

DAP Gayrimenkul Geliştirme son olarak Emlak Konut GYO güvencesi ve DAP vizyonuyla, İstanbul Altunizade’de Validebağ Konakları, Çekmeköy’de Ormanköy ve Nişantaşı’da Nişantaşı Koru projelerine imza attı. Şirket, bu yıl teslimleri planlanan Ormanköy projesiyle Türkiye’de ilk defa ‘Sağlıklı Ev’ konseptini sektöre kazandırdı. Yapımı devam eden Nişantaşı projesiyle ise sağlıkla lüksü bir araya getirerek, lüks tekne mantığında, kişiye özel çözümlerin olduğu konutlar tasarladı.

MARKALI KONUTTA CİRO ŞAMPİYONU

Satış rakamlarına bakıldığında Ormanköy projesi; Emlak Konut GYO’nun yıl bazlı satış raporunda, 2020 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre 1 milyar 84 milyon TL satış cirosuyla Türkiye genelinde ciro şampiyonu oldu. Nişantaşı Koru projesi ise, yine Emlak Konut GYO’nun 2021 yılı ikinci çeyrek sonuçlarına göre 818 milyon TL ve 2021 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre 1.4 milyar TL satışla ve 2021 yılının tamamında 1.8 milyar TL satışla ciro şampiyonluklarına imza attı.

LEVENT PROJESİ İÇİN HAZIRLANIYOR

Bunun yanında yeni yatırımlar için kolları sıvayan DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin, Emlak Konut GYO güvencesi ile Levent’te geliştireceği arazi bölgenin en büyük konut projesi olacak… Şirket, bu dev arazinin 53 bin 500 metrekaresinde konut üretecek. Bu proje ayrıca, koruya ve yeşil alana komşu lokasyonuyla dikkat çekiyor. İstanbul’un tam kalbinde, bölgenin en büyük projesi olan bu yeni yatırım, az katlı mimarinin en başarılı örneklerinden birini sergilemenin yanında, doğayla iç içe, country tarzı bir yaşam sunuyor.