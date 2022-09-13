Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sosyal konut odaklı şehircilik atılımlarımıza yeni bir halka daha ekliyoruz. Ülkemizin her yerinde konut, arsa ve iş yerinin inşa sürecini başlatıyoruz. Başvuru süreci yarın başlayacak, ekim sonuna kadar devam edecek. Yatay mimari ve depreme dayanıklı şekilde inşa edeceğimiz bu projeler ülkemizin her yerinde devam edecek. Bu kampanya sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir. Temeli yılbaşında atılıyor.

Projenin ismi ‘İlk Evim'

Hedefimiz 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan süreçte 500 bin sosyal konut. 250 bin konut amaçlı arsa. Konut yapımına müsait altyapısı olan arsa. 50 bin iş yeri yapıp milletimize sunacağız. Bunların içerisinde oturan vatandaş sayısını 10 milyonun üzerine çıkaracağız. İsmini de ilk evim, ilk iş yerim olacak. Hane sayısı bakımından İstanbul'un 4'te birine Ankara'nın yarısına, Kocaeli'nin tamamına eşit olacak.

Engelli, şehit yakınlarına yüzde 5 kontenjan ayırıyoruz. 50 bin konutu 18-30 yaş arası gençlere tahsis ediyoruz.

Sosyal konut projesinde fiyat ve taksitler belli oldu!

Toplamda 608 bin lira 2+1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.

3+1 evler 850 bin lira olacak. 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek.

Bu kampanyamıza İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecektir.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Milyonlarca sıcak yuvayla, tek ölçüsü millet olan, milletiyle yek vücut olan devletin nasıl ihdas edileceğini gösterdiniz. Hayalleri elinden alınan, ev alamayan kardeşlerimize umut oldunuz. TOKİ canla başla çalıştı. Bugüne kadar 1 milyon 170 bin konut üreterek dünyaya model oldu. 5 milyon insanımıza yeni yuva kurma mutluluğu yaşattınız. Kentsel dönüşümle 3 milyon konutu dönüştürdük. Milletimizin her ihtiyacına cevap veren 455 Millet Bahçemizi milyonlarla buluşturuyoruz. Elazığ, Malatya, İzmir'de önce yaraları saran, sonra da tarihin en büyük dönüşümüne imza atan Türkiye var.

Milletine sevdalı liderimizin Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 85 milyon vatandaşın her birini sarıp sarmalayan güçlü bir Türkiye var. Yüzbinlerce yeni yuva, konut ve işyerini sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yüzlerce sektörü harekete geçirecek, ekonomimizi güçlendirecek kardeşlerimize iş kapısı açacak. Bizler de inşallah milletimizin talip olduğumuz güzel dualarını alacağız. Liderliğinizdeki Türkiye'nin başarılarını hazmedemeyenler var. İnancı olmayanlar var. Yavrularımızın yeni yuva sevincini sindiremeyenler var. Onlar varsınlar bu güzelliklerini anlamasınlar.

'Ev sahibi olmayan dar gelirli tek bir vatandaşım kalmayacak' dediniz. Bu ahdi yerine getirmek için tüm ekibimizle birlikte gece gündüz demeden çalıştık. Onlar şerde biz hayırda yarışmaya devam ettik. 2013'te yargı darbesinin arkasında saf tutarken biz 650 bin yeni yuva sayısına ulaştık. 15 Temmuz'da biz bayrağını yere düşürmeyen tam 750 bininci yuvayı sunuyorduk. Şimdi 2023 hedeflerine yürüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mutlu aileler için yuva kurma yolundan asla ve asla dönmeyeceğiz. Bu aziz milletin hizmetkarı olmaya aşkla azimle kararlılıkla birlikte devam edeceğiz.