Bizim Evler 9 ve Bizim Evler 10’da İnşaatlar ilerliyor

İnşaat sektöründe 30 yılı aşkın deneyimiyle 20 binin üzerinde aileyi ev sahibi yapan ve yatırımcılarına daima kazandıran İhlas İnşaat Grubu, Bizim Evler 9 ve Bizim Evler 10 projelerinde inşa çalışmalarını devam ettiriyor.

“Bizim Evler” markasıyla Ispartakule bölgesinde öncü olan İhlas İnşaat Grubu, geçmişten günümüze kazandığı tecrübeyi Bizim Evler 9 ve Bizim Evler 10 projelerinde de sürdürüyor.

Bölgede 145 dairelik butik bir proje olarak dikkatleri üzerine çeken Bizim Evler 9’da geniş ve ferah kullanım alanlarına sahip 3+1 ve 4+1 daire seçeneklerine yer verilirken, 550 dairenin yer aldığı Bizim Evler 10 projesinde ise; 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere 3 farklı tipte daire seçeneği bulunuyor.

Markalı konut bölgesi olarak planlanan Ispartakule her geçen gün değer kazanıyor. Devlet yatırımlarının yer aldığı İstanbul havalimanı, Kuzey Marmara Otoyoluna yakınlığıyla ve yapımı planlanan Metro ve Kanal İstanbul’a komşu olmasıyla öne çıkan Bizim Evler 9 ve Bizim Evler 10 projeleri bölgede kaliteleriyle de öne çıkıyor.

Site sakinlerine zengin peyzaj alanları ve sosyal imkanlarıyla mutlu, huzurlu ve iyi komşulukların olduğu yaşam alanları oluşturan Bizim Evler, aile öncelikli projeler üretmeye devam ediyor.