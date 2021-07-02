Birevim Genel Müdürü Av. Mahir Orak, “Birevim, faaliyete başladığı 2016 yılından itibaren sektörün standartlarının oluşması için çalışan, sektörümüzü düzenleyen yasa henüz çıkmadan önce yasanın getirdiği gereklilikleri uygulayan bir şirket. İntibak planı dahilinde faaliyete devam izni sürecin gerektirdiği bir aşama idi. Biz de süreçle birlikte çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Hedefimiz, 2023 yılı sonunda 3 milyon kişinin tasarruf finansmanıyla tanışması, imkânlarından faydalanması.” dedi.

Tasarruf finansman sektörünün genç, dinamik ve öncü markası Birevim, 4 Mart 2021’de TBMM Genel Kurulu’nda tasarruf finansman şirketlerine yönelik kanunun kabul edilmesinin ardından ilk yasal süreç olan BDDK’ya intibak başvurusunu gerçekleştirmişti. 100 milyon TL sermaye şartı başta olmak üzere bilgi teknolojileri, hizmet kalitesi ve operasyonel süreç anlamında da yasanın tüm gerekliliklerini yerine getiren Birevim’in intibak planı onaylandı.

Birevim, yasal düzenlemenin terminolojisinin belirlenmesine kadar tüm çalışmalarda aktif rol alıp bu düzenlemenin ana hatlarının da belirleyicisi oldu.

“Sektör yasal süreçle birlikte yılda 1 milyon tasarruf sahibine ulaşacak”

Sektörün sunduğu avantajların bilinirliğinin artmasıyla birlikte hitap ettikleri kitlenin Avrupa’dakine benzer şekilde genişleyeceğini vurgulayan Orak, “Sektörümüz bugüne kadar 300 bin tasarruf sahibine ulaştı. Yalnızca Birevim olarak biz 5 yılda 100 binin üzerinde kişiyi tasarruf finansmanıyla tanıştırdık. Bundan yaklaşık beş yıl önce ayda 5-6 bin kişiye ulaşan sektör, Birevim’le birlikte ayda ortalama 30 bin kişiye ulaşmaya başladı. Milli ekonomiye 3,2 milyar TL katkı sağladık. Yasanın getirdiği güvenle sektörümüz ivme kazanacak ve hızla büyüyecek. Sektör yasal süreçle birlikte yılda 1 milyon tasarruf sahibine ulaşarak herkesin hayalindeki konut, taşıt veya iş yerine sahip olmasına vesile olacak. Birevim olarak sahip olduğumuz güç ve yasal zeminle, Türk halkının geleneğinde olan tasarruf anlayışını yeni bir bakış açısıyla geleceğe taşıyacağız ve 2023 yılı sonunda 3 milyon kişiyi tasarruf finansıyla tanıştıracağız.” dedi.

“Gayrimenkul ve otomotiv satışlarında tasarruf finansmanının payı artacak”

İntibak başvurusu onaylanan şirketlerle birlikte tasarruf finansmanı sektörüne yönelik güvenin artacağını dile getiren Orak, “Tasarruf finansmanı hem gayrimenkul hem otomobil pazarına olan talep için yeni bir finansman modeli sunuyor. Türkiye’de satılan konutların, artan trendle birlikte tasarruf finansmanı yöntemiyle alıcılarla buluşacağını öngörüyoruz. Özellikle dar ve orta gelirliler için önemli bir finansman modeli olan tasarruf finansmanı, yasayla birlikte çok daha geniş kitleler tarafından keşfedilecek. Tüm bu etkilerle birlikte gayrimenkul satışlarında tasarruf finansmanının payının yüzde 35’lere çıkmasını bekliyoruz. Gayrimenkulde olduğu gibi otomotivde de tasarruf finansmanı sayesinde daha fazla kişinin taşıt sahibi olacağını düşünüyoruz. Özellikle ikinci el pazarında tasarruf finansmanı yöntemiyle taşıt satın almak isteyenler borçlanmadan hayallerindeki araca kavuşabilecek.” şeklinde konuştu.