Birevim ve Bereket Sigorta Grubu Tasarruf Teminatlandırma Modeli ile sektörde bir ilke imza attı

İş birliği kapsamında, Birevim Genel Müdürü Av. Mahir Orak ile Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik Genel Müdürü Mahmut Güngör’ün katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Çalışma prensibi olarak tüm yatırımlarını katılım finans enstrümanlarıyla gerçekleşen gerçekleştiren, bireysel emeklilik, hayat ve ferdi kaza branşlarında faaliyet gösteren Bereket Emeklilik ile 2016 yılından bu yana binlerce kişiye geleceklerini planlama imkânı sunan; taşıt, konut ve çatılı iş yeri ihtiyacına finansal çözümler getirerek sektörde farkını ortaya koyan Birevim, geliştirdiği “Tasarruf Teminatlandırma Modeli”ni Bereket Emeklilik iş birliği ile güçlendirdi.

Tasarruf Teminatlandırma Modeli ile tasarruf sahiplerinin finansal risklerini en aza indiren Birevim, Bereket Emeklilik ile geliştirilen iş birliği sayesinde konut, taşıt ya da çatılı iş yeri teslimatlarında ve teslimat sonrasında oluşabilecek finansal risklere karşı tasarruf planlarını hayat sigortası ile güvence altına alıyor.

Tasarruflar güvence altında

Kişiye özel hazırladıkları tasarruf planlarıyla, geleceğini planlamak isteyenlere finansal çözümler sunduklarını ve tasarruf finansmanı yöntemiyle Türkiye’de yeni bir dönem başlattıklarını belirten Birevim Genel Müdürü Av. Mahir Orak, “Sektörün lokomotif ve öncü markası olarak ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Daha önce hayata geçirdiğimiz Tasarruf Teminatlandırma Modeli’ni, Bereket Emeklilik iş birliğiyle bir adım öteye taşıyoruz. Tasarruf sahiplerimiz, konut, taşıt ya da çatılı iş yeri tasarruflarını teslim alırken gelecekteki finansal risklerini güvence altına almak için Bereket Emeklilik’in kendilerine özel hazırladığı hayat sigortasıyla korunacak. Çalışmalarımız kapsamında yaptığımız iş birlikleri çok kıymetli. Önümüzdeki dönemde de Bereket Sigorta Grubu ile olan anlaşmamızda olduğu gibi tasarruf finansman sisteminin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımıza ve iş birlikteliklerimize devam edeceğiz’’ dedi.

Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik Genel Müdürü Mahmut Güngör ise, Birevim ile imzalanan anlaşma ile ilgili şunları söyledi:

‘’Bereket Sigorta Grubu yeni iş birlikleri ve inovatif ürünleri ile hizmet ağını genişletmeye devam ediyor”

Ülkemizde son yıllarda katılım finans sistemine dair yaşanan gelişmelerle birlikte katılım finans kuruluşlarının teşvik edilmesinin katılım sigortacılığının gelişimine ciddi katkı sağlayacağını ifade eden Güngör, “inovatif ve zengin ürün gamımızın yaygınlaştırılmasına yönelik vizyonumuz doğrultusunda, Bereket Sigorta Grubu yeni iş birlikleriyle hizmet ağını genişletmeye devam ediyor” dedi.

Şirketlerinin sektörde öncü olarak yer aldığı katılım sigortacılığına dair önemli bilgileri aktaran Güngör; “Tasarruf finansman sektörünün önemli paydaşı olan BİREVİM ile yaptığımız stratejik iş ortaklığımızın, katılım sigortacılığının tabana yayılmasına ve katılım finans enstrümanlarının ülkemizdeki gelişimine ciddi bir fayda sağlayacağına inanıyoruz.” dedi.