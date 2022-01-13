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Binalarda ısı yalıtımı ile %50 enerji tasarrufu yapmak mümkün

Küresel iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini yaşamaya başladık. Devletler, karbon emisyonlarını azaltmak için yeni hedef ve planlarını açıklarken, bu hedeflere ulaşmak için enerji verimliliği kritik önem taşıyor. Araştırmalara göre, Türkiye’de enerjinin yüzde 33’ü binalarda kullanılırken, yalıtımsız binalarda enerjinin yüzde 80’i ısıtma-soğutmaya harcanıyor. Avrupa’nın Mantolama Devi Baumit,   hayatımızın çoğunu geçirdiğimiz binalarda yenilikçi ısı yalıtımı uygulaması ile enerji tüketiminin yüzde 50 oranında azaltılabileceğine dikkat çekiyor.

GAYRİMENKUL 13.01.2022, 12:51
Binalarda ısı yalıtımı ile %50 enerji tasarrufu yapmak mümkün

Her yıl 11-18 Ocak tarihleri Enerji Verimliliği Haftası olarak kutlanıyor. Enerji kaynaklarının kısıtlı olması ve bu kaynakları bilinçsiz ve verimsiz kullanmanın iklim değişikliğine olan etkileri nedeniyle hemen her alanda enerji tasarrufu yapmak kritik önem taşıyor. Dünyada enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40’ından, karbondioksit salımının ise yüzde 36’sından sorumlu olan binalarda yenilikçi ısı yalıtımı uygulamaları ile enerji tüketiminde yüzde 50’lere varan oranlarda tasarruf sağlıyor. Avrupa’nın Mantolama Devi Baumit, ısı yalıtımının küresel ısınma ve çevre felaketlerine karşı alınabilecek bireysel önlemlerin de başında geldiğine dikkat çekiyor.

Baumit Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Erdil Dinçer yalıtımsız binalarda enerjinin yüzde 80’inin ısıtma ve soğutmaya harcandığını belirterek, “Isı yalıtımı, dünyamıza, çevremize ve gelecek nesillere olan sorumluluğumuz düşünüldüğünde artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Bugün dünyamızın en büyük sorunu olan küresel ısınma ve iklim değişikliğinin ana sebeplerinden olan sera gazı emisyonları, ısı yalıtımı ile azaltılabilir. Aynı zamanda ısı yalıtımı dengeli bir iç mekân iklimi ile konfor sağlar, yaşadığımız yerleri “sağlıklı yaşam alanı” haline getirir. Ayrıca yapı taşıyıcı sistemini zırh gibi sararak bir kalkan görevi görür ve yapının ömrünü uzatır. Enerji verimliliği denince ısı yalıtımı ilk akla gelen konu olmalıdır. Baumit olarak, insanların sağlıklı, enerji açısından verimli ve güzel yapılarda yaşamasını istiyoruz. Bu yaklaşımla, herkesi sürdürülebilir bir dünya için kritik önem taşıyan ısı yalıtımı konusunda daha fazla duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.

Geleceğimizi Mantoluyoruz projesi ile çocuklar da bilinçleniyor

Çocukları da enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı konusunda bilinçlendirmek için ‘Geleceğimizi Mantoluyoruz’ sosyal sorumluluk projesini sürdüren Baumit, 2019’da başlattığı proje kapsamında çocuklarıküresel ısınma, buna bağlı iklim değişikliği ve ısı yalıtımı konusunda bilinçlendirirken, ihtiyaç sahibi çocukları da montlarla buluşturuyor. Türkiye çapındaki bayi ağıyla birlikte 20 bin çocuğa mont bağışlayan Baumit, daha çok çocuğa ulaşma hedefiyle 2020 yılında Ahbap Derneği ile iş birliği yaptı. 

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