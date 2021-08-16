Bayramda konut satışları yavaşladı, kiralar yükselmeye devam etti

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ve sahibinden.com iş birliği ile hazırlanan ve sekizincisi yayınlanan “sahibindex Konut Piyasası Görünümü” raporu, satılık konutlarda Temmuz ayı içerisinde gerçekleşen uzun bayram tatilinin etkisinden dolayı durgunluk yaşanırken, kiralarda özellikle İstanbul ve Ankara’da artış görüldüğüne dikkat çekiyor. sahibinden.com’un emlak kategorisindeki veri havuzu analiz edilerek elde edilen istatistiki veriler üzerinden, BETAM uzmanlarının yorumlarını içeren araştırmaları kapsayan rapor; gayrimenkul alıcı ve satıcılarıyla emlak profesyonellerine yol göstermek amacıyla hazırlanıyor ve platform üzerinden kullanıcılarla paylaşılıyor.

Uzun süreli bayram tatili satılık konut piyasasında durgunluk yarattı

Temmuz ayında yaşanan uzun bayram tatilinin etkisi ile birlikte konut piyasasındaki canlılığı gösteren satılan konut sayısının toplam satılık ilan sayısına oranı, Haziran ayındaki artışını devam ettiremedi ve 1,2 puan düşüşle yüzde 5,2 oldu. Üç büyük ildeki satılan konutların toplam satılık ilan sayısına oranı Türkiye genelinde olduğu gibi geçen aya göre azalarak İstanbul'da yüzde 4,8, Ankara’da yüzde 5, İzmir’de ise yüzde 4,1 olarak hesaplandı.

Türkiye genelinde konut satışlarında fiyatlar yüzde 37,9 yükseldi

2021 Temmuz ayında yıllık cari fiyat (ilan fiyatı) artış hızı bir miktar tempo kaybetse de yüksek seviyede devam etti. 2020 Temmuz ayına göre ortalama satılık konut ilan m2 cari fiyatı yüzde 37,9 oranında artarak 4.216 TL’ye çıktı. Satılık konut cari fiyatındaki yıllık artış İstanbul’da yüzde 34,9, Ankara’da yüzde 30,9 ve İzmir’de yüzde 36,4 oldu. Satılık konut m2 fiyatları İstanbul'da 5.600 TL’ye, Ankara'da 2.826 TL’ye ve İzmir'de 5.000 TL’ye yükseldi. Ucuz ve lüks konutların satılık ilan m2 fiyatlarında da artış devam ederek satılık konut ortalama m2 fiyatı ucuz konutlarda 2.227 TL’ye, lüks konutlarda ise 12.998 TL’ye çıktı.

Lüks konut fiyatları rekor kırarken, ucuz konut fiyatları toparlanmaya başladı

Lüks konut fiyatları, yeni bir rekor kırarak 2017 yılının Eylül ayından bu yana en yüksek değerine ulaşarak o dönemin rakamlarına göre yüzde 7,5 reel artış kaydetti. Ucuz konutlardaki cari satış fiyatı, 2017 Eylül seviyesine hala çıkamasa da Temmuz ayında yüzde 2,6 oranında arttı ve aylık TÜFE değişiminin üzerinde bir seyir izledi. Kapatılan ilan yaşı ucuz konutlarda bir miktar kısalırken lüks konutlarda bir değişim göstermedi ve Temmuz verilerine göre kapatılan ilan yaşı lüks konutlarda 75,2 gün, ucuz konutlarda ise 62,3 gün olarak hesaplandı.

Aydın ve Muğla başta olmak üzere yazlık illerde satılık konut fiyat artışı devam ediyor

Yıllık cari fiyat artış hızı yüksek seyrini korusa da Haziran ayındaki tempoyu yakalayamadı ve satılık konut ilan m2 fiyatı Temmuz ayında 4.216 TL oldu. Satılık konut cari fiyat artışı hızı Ankara’da ve İzmir’de düşmeye devam ederken, uzun zaman sonra İstanbul da diğer iki büyükşehiri takip ederek azalma eğilimine geçti. Yaz ayları ile birlikte satılık konut m2 fiyatlarında en hızlı artışı gösteren yazlık iller; yüzde 70,4 ile Aydın, yüzde 63,9 ile Muğla ve yüzde 50,4 ile Balıkesir oldu.

İstanbul’da ve Ankara’da kira artışları yeni bir rekor kırdı

Kiralarda yıllık artış hızı Temmuz ayında yüzde 28,2’ye yükseldi ve ülke genelinde ortalama kiralık ilan m2 fiyatı 19,8 TL oldu. Temmuz ayında kiralık ilan m2 fiyatı yıllık artış oranı üç büyük ilde de yükselerek İstanbul’da yüzde 42,3, Ankara’da yüzde 30 ve İzmir’de yüzde 24,1’i gördü. Böylece 2020 Temmuz ayında İstanbul'da 20,7 TL, Ankara'da 11,5 TL ve İzmir'de 16,7 TL olan ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatları, 2021 Temmuz ayında bu illerde sırasıyla 29,5 TL’ye, 15 TL’ye ve 20,7 TL’ye yükseldi.

Kiralık konutlarda düşük arz, yüksek talep kira fiyatlarındaki artışı beraberinde getirdi

Kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranı 2017 Eylül döneminden bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 22,1 seviyesinde seyretti. Kiralık ilan sayısı aylık yüzde 9, kiralanan konut sayısı yüzde 6,7 oranında azalarak kiralık konut piyasasında arz sayısında düşüşü işaret ederken, kiralık konut talebinin artışı kira fiyatlarını yükseltti. Kapatılan ilan yaşındaki değişimler üç büyük ilde belirgin bir fark göstermezken, geçen aya göre kapatılan ilan yaşının en çok azaldığı büyükşehirler 17,6 gün ile Mardin, 8,2 gün ile Manisa, 5,5 gün ile Gaziantep, 5,3 gün ile Ordu ve 4,4 gün ile Bursa oldu.