Bakan Kurum: 'Bilimsel raporlarla en sağlam zemin belirlenecek ve buna göre konutların inşaatına başlanacaktır'

Bilimsel raporlarla en doğru, en sağlam zeminin belirlenerek konutların inşaatına başlanacağını her seferinde vurgulayan Bakan Kurum, yeni yerleşim alanlarıyla ilgili il yöneticileri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bilim adamları ve akademisyenlerle ortak alınan kararlar doğrultusunda hareket edildiğini açıkladı. Bakan Kurum, yeni yerleşim yerleri belirlenirken ilk kriterin fay hatlarına olan uzaklığı olduğunu vurguladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen 11 ilde başlatılacak Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konutu seferberliği kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bakan Kurum, koordinatör Bakan olduğu Gaziantep'ten depremden etkilenen illere günübirlik yaptığı ziyaretlerde koordinasyon toplantıları düzenledi. Toplantılarda il yöneticileri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenlerle bir araya gelen Bakan Murat Kurum, yeni yerleşim alanlarına ilişkin istişarelerde bulundu. Bu kapsamda şehirlerin yeni yerleşim yerlerine ilişkin tespitler koordinasyon toplantılarında ortak alınan kararlar doğrultusunda belirlendi. Yeni yerleşim yerleri belirlenirken ilk kriter, fay hatlarına uzaklığı oldu. Yine ayrıntılı jeolojik etüt çalışmaları kapsamında belirlenen yerlerde mikro bölgeleme ve zemin etüt çalışmaları, ayrıntılı bir şekilde incelenerek yapılıyor. Deprem bölgesinde 11 ilde zemin etüt çalışmaları yapılarak alınan parçalar inceleniyor ve zeminin konut yapımına uygun olup olmadığı tespit ediliyor.

“Bilimsel raporlarla en doğru, en sağlam zemin belirlenecek ve buna göre konutların inşaatına başlanacaktır”

Bakan Kurum, açıklamalarında deprem sebebiyle oluşan yeni kırıklar dahil zeminlerin her türlü ayrıntılarıyla incelendiğinin altını çizerek, çalışmalar sonrasında bilimsel raporlarla en doğru, en sağlam zemin belirlenerek, buna göre konutların inşaatına başlanacağını vurgulamıştı.

Bakan Kurum, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Şehrin 50 yılını, 100 yılını, tüm ihtiyaçlarını, buranın kültürünü yaşatacak ve daha iyisini daha güzelini yapabilecek anlayışla planlamaları başlattık. Depremin ağır hasar verdiği yerlere de yeni bir master plan çalışması yapıyoruz. Bu master plan çalışması çerçevesinde vatandaşlarımızın, şehrimizin ihtiyaçlarını içerecek anlayışla Türkiye'deki tüm mimarlarımızla bu işin en ileri gelenleriyle birlikte ortak bir çalışma başlattık. Bu kapsamda deprem sebebiyle oluşan yeni kırıklar dahil zemini her türlü ayrıntılarıyla birlikte mikro-bölgeleme ve ayrıntılı jeolojik etüt raporlarıyla, zemin etüt raporlarıyla hocalarımızla, jeologlarımızla, jeofizik mühendislerimizle inceliyoruz. En doğru, en sağlam zemine ve o zemine göre yapılaşmayı seçerek, radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek konutlarımızın inşasının sürecini de eş zamanlı inşallah yürütüyor olacağız.”

Çalışmaları paylaştı

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da, "TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı? Doğru zemin, doğru teknikle. İstişareler sonucu belirlediğimiz yeni yerleşim yerlerimizde de doğru zemini bulmak için mikro bölgeleme ve zemin etüdü çalışmalarımız hızla devam ediyor" ifadeleriyle zemin etüt çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaştı.