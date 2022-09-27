Bakan Kurum açıkladı! Sosyal konuttan sonra bir konut projesi daha geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerle konuştu. Bakan Kurum, Emlak Konut Kampanyası ile ilgili önemli açıklamalarda bulunurken, şu ifadeleri kullandı:

"Emlak Konut Kampanyasını büyük ihtimalle ekim ayı içinde açıklayacağız. Emlak Konut Kampanyasında, hem indirim hem de vade olmak üzere hepsini birlikte çalışıyoruz. Hazine Bakanlığımızla da faiz konusunda çalışmamız var.

Sadece emlak konut olmayacak. GYODER, İMDER, Türkiye Müteahhitler Birliği, Anadolu'daki müteahhitler, hepsi ile birlikte konuşuyoruz. Kampanya genişleyecek"

"KONUT ALMAK İÇİN İYİ BİR ZAMAN"

Bakan Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesi ile ilgili olarak ise şöyle değerlendirdi: "Konut piyasası durdu. Fiyatlar sabitlendi, geri geldi, hatta biraz daha geri geliyor. Konut almak için iyi bir zaman. Açıkçası piyasayı yönlendiriyoruz şu anda. Sosyal konut projesinde fiyatları açıklayınca hepsi durdu. Firmalar müşteri çekebilmek için ister istemez fiyatı geri çekecek, vadeyi uzatacak."