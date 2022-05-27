Avrupa Vatandaşlarının Konut Arayışında Tercihi Türkiye!
Artan döviz kurlarının etkisiyle birçok Avrupa ülkesi konut arayışı konusunda yönünü Türkiye’ye çevirmiş durumda. Türkiye’nin lider üretici ve güvenilir markaları ise Avrupa’dan gelen taleplere yanıt verebilmek adına adeta yarış halinde. Son dönemlerde betonarme evlerin yanı sıra uygun maliyeti ve kısa süreli kurulumuyla dikkatleri üzerine çeken prefabrik evler, Avrupa vatandaşları tarafından da yoğun ilgi görüyor. Özellikle Türkiye’ye yakın konumda bulunanlar için taşınabilirlik özelliği ile büyük avantaj sağlayan prefabrik evlerin üreticilerinde dikkat çeken konu ise güvenli ve sorunsuz ihracatın sağlayabilmek.
Yurt dışına ihracatı olan firmalar tercih ediliyor
Köklü geçmişi ve üretici yapısıyla hem yurt içi hem de yurt dışında faaliyet gösteren prefabrik markalarından biri olarak, Türkiye’ye yakın konumda ülkelerden yoğun ilgi gördüklerini ifade eden Trend Yapı Prefabrik Yetkilisi Hüseyin Karabulut, “İhracat yaptığımız ülkelerin arasında Bulgaristan, İzlanda, Romanya, Hollanda, Cezayir, Özbekistan, Kırgızistan gibi Balkan ve Avrupa ülkeleri bulunmaktadır” diyor. Türkiye’ye yakın konumu bulunan ülkelerde kurulumun diğerlerine oranla daha makul fiyatlar olduğunu vurgulayan Karabulut, “Prefabrik evlerin taşınabilirliği, hızlı kurulumu, makul fiyatları ve alternatif dış giydirmeleri sayesinde hem Türk vatandaşları hem de Avrupa vatandaşları tarafından tercih ediliyor. Bu durumdan çok memnunuz.”
Üretici firma olmak avantaj sağlıyor!
Üretici firmalar yurt dışına prefabrik ihracatında kaba kurulum ile teslimat sürecini tamamlıyor. Bir yapıda olması gereken temel özellikler arasında yer alan; duvar panelleri, iç-dış kapıları, pencereleri, iç-dış boyaması, elektrik-sıhhi tesisatları, vitrifiye grubu kurulumlarıyla kısa sürede prefabrik evi teslim ettiklerini ifade eden yetkili Karabulut, “ Örneğin Bulgaristan’da kuracağımız prefabrik 1+1 evlerin fiyatları 120 Bin TL’den başlarken evin büyüklüğüyle doğru orantılı 4+1’lerin fiyatı 450 Bin TL’lere kadar varıyor. Evin iç tasarımındaki ihtiyaçlarla ise bu fiyatların dışında kalıyor” diyerek ekledi.