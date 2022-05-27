Avrupa Vatandaşlarının Konut Arayışında Tercihi Türkiye!

Yurt dışına ihracatı olan firmalar tercih ediliyor

Köklü geçmişi ve üretici yapısıyla hem yurt içi hem de yurt dışında faaliyet gösteren prefabrik markalarından biri olarak, Türkiye’ye yakın konumda ülkelerden yoğun ilgi gördüklerini ifade eden Trend Yapı Prefabrik Yetkilisi Hüseyin Karabulut, “İhracat yaptığımız ülkelerin arasında Bulgaristan, İzlanda, Romanya, Hollanda, Cezayir, Özbekistan, Kırgızistan gibi Balkan ve Avrupa ülkeleri bulunmaktadır” diyor. Türkiye’ye yakın konumu bulunan ülkelerde kurulumun diğerlerine oranla daha makul fiyatlar olduğunu vurgulayan Karabulut, “Prefabrik evlerin taşınabilirliği, hızlı kurulumu, makul fiyatları ve alternatif dış giydirmeleri sayesinde hem Türk vatandaşları hem de Avrupa vatandaşları tarafından tercih ediliyor. Bu durumdan çok memnunuz.”

Üretici firma olmak avantaj sağlıyor!

Üretici firmalar yurt dışına prefabrik ihracatında kaba kurulum ile teslimat sürecini tamamlıyor. Bir yapıda olması gereken temel özellikler arasında yer alan; duvar panelleri, iç-dış kapıları, pencereleri, iç-dış boyaması, elektrik-sıhhi tesisatları, vitrifiye grubu kurulumlarıyla kısa sürede prefabrik evi teslim ettiklerini ifade eden yetkili Karabulut, “ Örneğin Bulgaristan’da kuracağımız prefabrik 1+1 evlerin fiyatları 120 Bin TL’den başlarken evin büyüklüğüyle doğru orantılı 4+1’lerin fiyatı 450 Bin TL’lere kadar varıyor. Evin iç tasarımındaki ihtiyaçlarla ise bu fiyatların dışında kalıyor” diyerek ekledi.