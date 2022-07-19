Avrupa Konutları Esentepe Ön Satışa Çıktı

Tüm projelerini kalite, güven ve memnuniyet üçgeni üzerine konumlandıran ve ‘bulunduğu her yere değer katan’ Artaş İnşaat, Ümraniye’de hayata geçirilen Avrupa Konutları Yamanevler’in ardından Anadolu Yakası’nda merakla beklenen ikinci projesi ‘Avrupa Konutları Esentepe’yi Betacons ortaklığı ile ön satışa sundu.

Lansman öncesi ön satış avantajlarından yararlanmak üzere satış ofisini dolduran çok sayıda konut alıcısı yüksek prim potansiyeline sahip projeye büyük ilgi gösteriyor.

39 bin 730 metrekare arsa alanına sahip Avrupa Konutları Esentepe projesi; 12 blokta 865 daire ile sınırlı sayıda ticari ünitelerden oluşuyor.

ZENGİN SOSYAL AKTİVİTE ALANLARINA SAHİP

Avrupa Konutları Esentepe’de; kapalı yüzme havuzları, fitness, sauna, hamam, çocuk oyun alanı gibi zengin sosyal donatı alanlarına yer veriliyor. Projenin yanı başında ayrıca bir kamusal park bulunuyor.

LOKASYONUYLA AVANTAJ SAĞLIYOR

E 5 Karayolunun yanı başında yükselecek olan proje, ulaşım avantajı ile de dikkat çekiyor.

Metro, deniz otobüsü, otobüs, minibüs gibi ulaşım ağları ile çevrili bir lokasyonda yer alan Avrupa Konutları Esentepe, eğitim ve sağlık kurumlarının yanı sıra Kartal Adliyesi’ne yakın bir konumda bulunuyor.

İnşa çalışmalarının başladığı Avrupa Konutları Esentepe projesinde teslimlerin Temmuz 2024’de yapılması planlanıyor.