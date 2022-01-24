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Arsa satışlarında tüm zamanların rekoru kırıldı

TÜİK ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre arsa, tarla, iş yeri, fabrika, ofis, depo, sanayi sitesi gibi konut dışı gayrimenkul satışlarında tüm zamanların rekorunu kırıldı. Bu alandaki satışlar 2021'de önceki yıla göre yüzde 29,6 artarak 1 milyon 528 bin adede ulaştı. Böylelikle konut dışı gayrimenkulün, konut satışlarını ilk kez geride bırakmış oldu.

GAYRİMENKUL 24.01.2022, 14:15
Arsa satışlarında tüm zamanların rekoru kırıldı

Satış patlaması yaşandı

Arsalarda yaşanan rekor hakkında bilgi veren Gayrimenkul Danışmanı Gülcan Altınay, “Pandemiyle birlikte arsalarda satış patlaması yaşandı. Salgın döneminde kırsala, doğaya ilgi arttı. İnsanlar evlerden sıkıldığı için biz nasıl bir yaşam alanı içerisinde mutlu olabilirizi düşündüler. O nedenle de bir şeyler ekebilecekleri, çocukların bahçede rahatça oynayabileceği, bazen mangal yapabilecekleri yer arayışlarına girdiler. Kimisi arsa alıp içine ev yapmayı isterken bununla uğraşamam diye düşünenler ise bahçeli konutlara yöneldi. Bu nedenle de arsa ve tarla satışları arttı. Öte yandan arsa almak en kârlı yatırımlardan. Doğru bir yerden alınan arsayla zarar edilmesi imkânsız” dedi.

İstanbul çevresi revaçta

Özellikle İstanbul çevre ilçelerine talebin yoğunlaştığına dikkat çeken Altınay, “Çatalca, Silivri hattında daha çok talep vardı. Ama bütçesi yetmeyenler bu sefer Tekirdağ’da Çerkezköy, Kapaklı ve Saray hattını tercih etti” diye konuştu.

1 milyon TL’ye kadar çıkıyor

Bölgelere göre fiyatlar hakkında da bilgi veren Altınay, “Çatalca ve Silivri tarafında arsa almak isteyenler yaklaşık 400-500 metrekaredeki bir arsayı yaklaşık 700 bin TL civarında alabilir. Bin metrekareye istiyorum derse 1 milyon TL’nin üzerine çıkması gerekir. İçinde evi de olsun hazır bir düzen olsun, kurulu bir bahçesi olsun isteniyorsa da minimum 2 milyon TL bütçeye sahip olunmalı. Tekirdağ’da ise 500 metrekare alanında bir arsayı yaklaşık 400-500 bin TL’ye alabiliyorsunuz. 800-1000 metrekare civarındaki bir arsayı almak istiyorsanız da 600-800 bin TL’ye çıkılmalı. Ama köylere gideceğim diyorsanız bu rakam biraz daha aşağıya düşebiliyor. İçinde yapı olsun, köyde olsun, köyde yaşam istiyorum diyenler de artık 1 milyon TL’nin üzerine çıkmak zorunda kalıyorlar. Çünkü artık yer kalmadı. Kalmadığı için fiyatlar hep yükseliyor. Genelde insanlar bulamadıkları için arsayı alıp kendileri yapmayı tercih ediyorlar” ifadelerini kullandı.

‘Ayrıntılara dikkat edin’

Arsa alırken dikkat edilmesi gereken birçok konu bulunuyor. Yatırım yapmayı düşünenler için Altınay, “Eğer böyle bir yatırım yapacaksanız, böyle bir yer alacaksanız alacağınız yerin tapuda niteliğine bakmanız gerekiyor önce. Yani niteliği arsa mı tarla mı? Eğer tarlaysa buraya kesinlikle bir yapı yapamazsınız. Sadece ekim, biçim işi yaparsanız. Hem hobi bahçesi olarak kullanacağım, bir şey ekeceğim hem de kalacağım buraya bir yapı yapacağım diyorsanız her şey resmi olacak. Elektrik, su, doğal gaz abonelikleri olacak. İmarlı ve ifrazlı bir arsa olması gerekiyor. Bunları ben bilmiyorum, bu konuda desteğe ihtiyacım var diyorsanız kesinlikle profesyonel bir gayrimenkul danışmanından destek almalısınız” açıklamasında bulundu.

Fabrika bulunamıyor

Arsaların yanı sıra fabrika satışları da arttı. Öyle ki üretimini artırmak, yeni fabrika açmak isteyen bazı yatırımcılar, iş yapacak fabrika bulamıyor. Satılık fabrikalar kısa sürede satılırken; kiralık fabrikalar ilana bile çıkmadan kiralanıyor. Konuyla ilgili Altınay şunları söyledi: “2020’de pandeminin başlamasıyla mart-mayıs arasında bir durağanlık oldu. Ama ondan sonra özellikle maskeden dezenfektana farklı sektörlerde yaşanan rağbet nedeniyle yeni fabrika ihtiyacı doğdu. Bu durum da fabrikalara ve sanayi arsalarına ilgiyi artırdı. Talep çoğaldıkça mal sahipleri fiyatları yükseltmeye başladı. Metrekaresi 100 dolar olan yer, 150-200 dolara geldi. Çerkezköy, Ergene, Kapaklı bölgesinde arsa fiyatlarının metrekaresi 150-200 dolarken Hadımköy, Beylikdüzü bölgesinde ise metrekare fiyatı 500-1000 dolar aralığında değişiyor.”

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