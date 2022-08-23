Arsa fiyatları en yüksek olan iller İstanbul, İzmir ve Antalya

Endeksa.com’un verilerine göre, arsa fiyatlarındaki son 1 yıllık değer değişiminde Antalya %180’lik artışla ilk sırada yer alıyor. İç Anadolu Bölgesi’nde Çankırı (%139), Yozgat (%127), Ankara (%114) Ege Bölgesi’nde Aydın (%118), İzmir (%105), Muğla (%105) Akdeniz’de Antalya (%180) ve Hatay (%112) Marmara’da İstanbul (%112), Çanakkale (%99), Kocaeli (%97), Karadeniz’de Gümüşhane (%136), Rize (%132) Doğu Anadolu Bölgesi’nde Bitlis (136), Iğdır (125), Ardahan (%122) Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise Diyarbakır (%137) ve Mardin (%118) değer değişimi anlamında öne çıkan iller.

Arsa fiyatları da arz talep dengesi gereğince yükseliyor

Verileri değerlendiren Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, sahil şeridindeki illere ciddi bir ilgi olduğunu ve arsa fiyatlarının yükseldiğini belirterek, “İkinci kategoride son dönemde büyük kamu yatırımları yapılan Çanakkale, Rize, Gümüşhane, Yozgat gibi iller bulunuyor. Çanakkale’de köprünün açılması, diğer illerde de havalimanı projelerinin varlığı fiyatlara etki ediyor. Bir diğer kategori İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır gibi Türkiye’nin büyük kentleri ve bu kentlerin yakınlarında yer alan bölgeler. Bu kategoride yer alan iller en çok konut yapımının ve satışının olduğu yerler olduğundan arsa fiyatları da arz talep dengesi gereğince yükseliyor.“ dedi.

Arsa Fiyatları Neden Artıyor?

Arsa fiyatlarının artmasının nedenlerini de açıklayan Öğüt, “2018 yılından itibaren konutta arz talep dengesi kırılgan bir hale geldi. Artan inşaat maliyetleri, dövizdeki dalgalanmalar, ekonominin seyri piyasanın yeni konut üretimini zorlaştırdığı için arz artan talebi karşılamamaya başladı. Bu durum nedeniyle de konut fiyatları hızlı bir şekilde arttı. Konut fiyatlarındaki artış gayrimenkulü her zaman güvenilir liman gören Türk insanını arsa almaya yönlendirdi. Elindeki parayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen insanlar ev almaya paraları yetmediği için daha ulaşılabilir olan arsaya yöneldiler.

Pandemi süreci rakamları artırdı

Bu sürecin üzerine pandemi geldi, pandemi nedeniyle tüm dünyada tedarik zincirinde aksamalar yaşandı. Yapı malzemelerinin fiyatları astronomik şekilde arttı. Ayrıca yeni konut üretiminin de durması gayrimenkul piyasasını doğrudan etkiledi. Bu süreçte arsaya yönelen yatırım talebi biraz daha arttı.

Talebi artıran başka bir neden de pandemi döneminde karantinalar, yasaklar derken insanların büyükşehirde yaşamı sorgulamaya başlaması oldu. Bu durum da özellikle sahil bölgelerinde arsa arazi alımlarını artırdı. Doğayla iç içe olayım, toprağa dokunayım diyen insanlar birikimlerini arsa ve arazide kullanmaya başladı. Ülkemizde arsa alımlarını şimdilik çok etkilemese de bugün bütün dünyada iklim krizi nedeniyle de arsa/arazi alımları yapılıyor, göçler yaşanıyor. Yani son dönemde arsa arazi alımına yönelik dünya çapında bir paradigma değişimi yaşanıyor diyebiliriz. Arsa bugün bir yatırım aracından fazlasını ifade ediyor insanlar için.

2021’de 722 bin adet tarla, 480 bin adet arsa satıldı

Bütün bu süreç rakamlara da yansıyor. TÜİK ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre konut dışı gayrimenkul satışları (arsa, tarla, işyeri, fabrika, ofis, depo, sanayi sitesi vs) 2021’de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 29.6 artarak 1 milyon 528 bin bandına geldi. Bu satışların 722 bin adedi tarla, 480 bin adedi ise arsa. Konut dışı gayrimenkul satışı 2021 yılında ilk defa konut satışlarını geçti. Bu durum yaşanan sürecin en önemli göstergesi aslında.

İlk 6 ayda 1 milyon 603 bin 664 gayrimenkul satışı gerçekleşti

2022’nin ilk 6 ayında ülkemizde 1 milyon 603 bin 664 gayrimenkul satış işlemi gerçekleşti. Bu işlemlerinin 274 bin 500'ünü arsa, 430 bin 125'ini tarlalar oluşturdu. Sadece Temmuz ayında 58 bin civarında arsa, 90 bine yakın tarla satışı gerçekleşti. 2021 verileri üzerinden bir projeksiyon yaptığımızda 2022’de arsa satışının daha da artacağını öngörebiliriz.” şeklinde konuştu.