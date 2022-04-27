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Ağaoğlu, Türkiye'nin en itibarlı gayrimenkul markası oldu

Türkiye İtibar Akademisi'nin gerçekleştirdiği ve Türkiye’nin en itibarlı markalarının belirlendiği "Türkiye İtibar Endeksi Araştırması ödül töreni gerçekleştirildi. 78 ilde ve yaklaşık 15 bin kişi ile yapılan görüşmeler sonucunda Ağaoğlu şirketler Grubu inşaat kategorisinde “En İtibarlı” marka oldu. Bu ödülü 11’inci kez alan grup, ayrıca “İtibarda İstikrar Ödülü”ne de layık görüldü.

GAYRİMENKUL 27.04.2022, 15:02
Ağaoğlu, Türkiye'nin en itibarlı gayrimenkul markası oldu

Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi (TİE) Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Türkiye genelinde 78 ilde yaklaşık 15 bin kişi ile yapılan görüşmeler sonucunda Ağaoğlu “En İtibarlı” gayrimenkul markası seçildi. 11’inci kez bu ödülü alan Ağaoğlu şirketler Grubu, “İtibarda İstikrar Ödülü”ne de layık görüldü.  

Beykoz Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen törende ödülleri Ağaoğlu şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ, İtibar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Acar’ın’ elinden aldı. 

Burak Kutluğ: “Türkiye’nin Gayrimenkul Markası”

Aldıkları ödülden duydukları memnuniyeti dile getiren Ağaoğlu şirketler CEO’su Burak Kutluğ, “41 yıldır gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren ve sektörün öncü markalarından biri olarak bugüne kadar 40 bine yakın konut, ofis ve perakende birimi ürettik. Yaşama, çevreye, topluma değer katma esasıyla planladığımız her bir projemizi “Yaşam Mimarı” olma misyonumuzla hayata geçirdik. Tüketici nezdinde markamıza karşı duyulan güven ve karşılaştığımız ilgi ise her zaman en önemli motivasyonumuz oldu. TİE (Türkiye İtibar Endeksi) Araştırması gibi referans bir organizasyonda tüketici ve yatırımcı güveninin tescili bizim için çok değerli. Bu ödüller bizi konfor alanına sokmak yerine daha yenilikçi, geleceğin beklentilerine yönelik projeler ve yatırımlar geliştirmeye teşvik ediyor. Biz de bu doğrultuda çalışmaya ve projeler üretmeye devam ediyoruz” dedi.  

#AĞAOĞLU
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