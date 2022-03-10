3 Büyük İlin Kiralık Konut Tablosu!

10 Mart 2022, İstanbul – Türkiye’nin uzman emlak platformu hepsiemlak, ülke genelindeki verilerden oluşturduğu Şubat 2022 Emlak Endeksi verilerini açıkladı. Endeks verileri, 3 büyük ilde kiralık konutların bir yıl içerisindeki fiyat değişimini de gözler önüne serdi. Hepsiemlak’ın açıkladığı verilere göre; son 1 yılda 3 büyük il içinde kiralık konut fiyatlarının en fazla yükseldiği il %149 oranında bir artışla İstanbul oldu. İstanbul’u %97 ile Ankara ve %78 ile İzmir izledi.

3 büyük ilde kiralık konut fiyatları değişim oranları

Şubat 2021 Ort. m2 Fiyat Şubat 2022 Ort. m2 Fiyat Yıllık Değişim 1. İstanbul 24 TL 59 TL %149 2. Ankara 11 TL 21 TL %97 3. İzmir 21 TL 37 TL %78

İstanbul’da Kağıthane rekor bir yükselişle dikkat çekti

Endeks verilerine göre İstanbul’da kiralık konutların ortalama metrekare fiyatlarında son 1 yılda %250’lere varan artışlar yaşandı. İstanbul’da en çok yükseliş gösteren ilçe %251 ile Kağıthane oldu. Geçtiğimiz yıl 25 TL olan ortalama metrekare fiyatları bu yılın aynı döneminde 87 TL’ye yükseldi. Kağıthane’yi %206 ile Şişli, %197 ile Maltepe, %189 ile Beyoğlu, %180 ile Beşiktaş, %165 ile Sarıyer, %163 ile Beykoz, %153 ile Üsküdar, %134 ile Eyüpsultan, %129 ile Ataşehir, %126 ile Kadıköy, %123 ile Bakırköy, %122 ile Fatih ve %95 ile Beylikdüzü takip etti.

İstanbul kiralık konut fiyatları değişim oranları

Şubat 2021 Ort. m2 Fiyat Şubat 2022 Ort. m2 Fiyat Yıllık Değişim 1. Kağıthane 25 TL 87 TL %251 2. Şişli 34 TL 103 TL %206 3. Maltepe 18 TL 55 TL %197 4. Beyoğlu 48 TL 139 TL %189 5. Beşiktaş 58 TL 162 TL %180 6. Sarıyer 51 TL 135 TL %165 7. Beykoz 22 TL 58 TL %163 8. Üsküdar 23 TL 58 TL %153 9. Eyüpsultan 36 TL 85 TL %134 10. Ataşehir 29 TL 67 TL %129 11. Kadıköy 37 TL 84 TL %126 12. Bakırköy 34 TL 76 TL %123 13. Fatih 24 TL 53 TL %122 14. Beylikdüzü 20 TL 39 TL %95

Ankara’da Etimesgut ilk sırada geldi

Ankara’da kiralık konut fiyatlarının en çok arttığı ilçe %154 ile Etimesgut oldu. Geçtiğimiz yıl 11 TL olan ortalama metrekare fiyatları bu yılın aynı döneminde 27 TL’ye yükseldi. Etimesgut’u %105 ile Gölbaşı, %103 ile Çankaya, %97 ile Yenimahalle, %94 ile Mamak, %89 ile Keçiören ve %57 ile Altındağ takip etti.

Ankara kiralık konut fiyatları değişim oranları

Şubat 2021 Ort. m2 Fiyat Şubat 2022 Ort. m2 Fiyat Yıllık Değişim 1. Etimesgut 11 TL 27 TL %154 2. Gölbaşı 14 TL 29 TL %105 3. Çankaya 18 TL 37 TL %103 4. Yenimahalle 11 TL 23 TL %97 5. Mamak 8 TL 15 TL %94 6. Keçiören 9 TL 16 TL %89 7. Altındağ 9 TL 14 TL %57

İzmir’de Konak birinci oldu

İzmir, kiralık konut piyasasındaki hareketliliğini bu yıl içinde de korumaya devam etti. İzmir’de %81 oranında bir artış ile birinciliği Konak alırken; ikinci sırada %73 ile Karabağlar, üçüncü sırada %71 ile Balçova, dördüncü sırada %60 ile Karşıyaka ve beşinci sırada %31 ile Bornova geldi.

İzmir kiralık konut fiyatları değişim oranları