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3 Büyük İlin Kiralık Konut Tablosu!

İstanbul, Ankara ve İzmir’de kiralık konut fiyatlarının son bir yıl içerisindeki değişim oranlarını açıklandı. Endeks verilerine göre 3 büyük ilde %75’in üzerinde bir fiyat artışı olduğu gözlemlenirken ilçelerdeki rekor yükseliş de gözlerden kaçmadı.

GAYRİMENKUL 10.03.2022, 10:16
3 Büyük İlin Kiralık Konut Tablosu!

10 Mart 2022, İstanbul – Türkiye’nin uzman emlak platformu hepsiemlak, ülke genelindeki verilerden oluşturduğu Şubat 2022 Emlak Endeksi verilerini açıkladı. Endeks verileri, 3 büyük ilde kiralık konutların bir yıl içerisindeki fiyat değişimini de gözler önüne serdi. Hepsiemlak’ın açıkladığı verilere göre; son 1 yılda 3 büyük il içinde kiralık konut fiyatlarının en fazla yükseldiği il %149 oranında bir artışla İstanbul oldu. İstanbul’u %97 ile Ankara ve %78 ile İzmir izledi.

3 büyük ilde kiralık konut fiyatları değişim oranları

Şubat 2021

Ort. m2 Fiyat

Şubat 2022

Ort. m2 Fiyat

Yıllık

Değişim

1.

İstanbul

24 TL

59 TL

%149

2.

Ankara

11 TL

21 TL

%97

3.

İzmir

21 TL

37 TL

%78

İstanbul’da Kağıthane rekor bir yükselişle dikkat çekti

Endeks verilerine göre İstanbul’da kiralık konutların ortalama metrekare fiyatlarında son 1 yılda %250’lere varan artışlar yaşandı. İstanbul’da en çok yükseliş gösteren ilçe %251 ile Kağıthane oldu. Geçtiğimiz yıl 25 TL olan ortalama metrekare fiyatları bu yılın aynı döneminde 87 TL’ye yükseldi. Kağıthane’yi %206 ile Şişli, %197 ile Maltepe, %189 ile Beyoğlu, %180 ile Beşiktaş, %165 ile Sarıyer, %163 ile Beykoz, %153 ile Üsküdar, %134 ile Eyüpsultan, %129 ile Ataşehir, %126 ile Kadıköy, %123 ile Bakırköy, %122 ile Fatih ve %95 ile Beylikdüzü takip etti.

İstanbul kiralık konut fiyatları değişim oranları

Şubat 2021

Ort. m2 Fiyat

Şubat 2022

Ort. m2 Fiyat

Yıllık

Değişim

1.

Kağıthane

25 TL

87 TL

%251

2.

Şişli

34 TL

103 TL

%206

3.

Maltepe

18 TL

55 TL

%197

4.

Beyoğlu

48 TL

139 TL

%189

5.

Beşiktaş

58 TL

162 TL

%180

6.

Sarıyer

51 TL

135 TL

%165

7.

Beykoz

22 TL

58 TL

%163

8.

Üsküdar

23 TL

58 TL

%153

9.

Eyüpsultan

36 TL

85 TL

%134

10.

Ataşehir

29 TL

67 TL

%129

11.

Kadıköy

37 TL

84 TL

%126

12.

Bakırköy

34 TL

76 TL

%123

13.

Fatih

24 TL

53 TL

%122

14.

Beylikdüzü

20 TL

39 TL

%95

Ankara’da Etimesgut ilk sırada geldi

Ankara’da kiralık konut fiyatlarının en çok arttığı ilçe %154 ile Etimesgut oldu. Geçtiğimiz yıl 11 TL olan ortalama metrekare fiyatları bu yılın aynı döneminde 27 TL’ye yükseldi. Etimesgut’u %105 ile Gölbaşı, %103 ile Çankaya, %97 ile Yenimahalle, %94 ile Mamak, %89 ile Keçiören ve %57 ile Altındağ takip etti.

Ankara kiralık konut fiyatları değişim oranları

Şubat 2021

Ort. m2 Fiyat

Şubat 2022

Ort. m2 Fiyat

Yıllık

Değişim

1.

Etimesgut

11 TL

27 TL

%154

2.

Gölbaşı

14 TL

29 TL

%105

3.

Çankaya

18 TL

37 TL

%103

4.

Yenimahalle

11 TL

23 TL

%97

5.

Mamak

8 TL

15 TL

%94

6.

Keçiören

9 TL

16 TL

%89

7.

Altındağ

9 TL

14 TL

%57

İzmir’de Konak birinci oldu

İzmir, kiralık konut piyasasındaki hareketliliğini bu yıl içinde de korumaya devam etti. İzmir’de %81 oranında bir artış ile birinciliği Konak alırken; ikinci sırada %73 ile Karabağlar, üçüncü sırada %71 ile Balçova, dördüncü sırada %60 ile Karşıyaka ve beşinci sırada %31 ile Bornova geldi.

İzmir kiralık konut fiyatları değişim oranları

Şubat 2021

Ort. m2 Fiyat

Şubat 2022

Ort. m2 Fiyat

Yıllık Değişim

1.

Konak

19 TL

35 TL

%81

2.

Karabağlar

14 TL

25 TL

%73

3.

Balçova

19 TL

32 TL

%71

4.

Karşıyaka

19 TL

31 TL

%60

5.

Bornova

19 TL

25 TL

%31
Yorumlar (0)
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Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18