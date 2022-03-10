3 Büyük İlin Kiralık Konut Tablosu!
İstanbul, Ankara ve İzmir’de kiralık konut fiyatlarının son bir yıl içerisindeki değişim oranlarını açıklandı. Endeks verilerine göre 3 büyük ilde %75’in üzerinde bir fiyat artışı olduğu gözlemlenirken ilçelerdeki rekor yükseliş de gözlerden kaçmadı.
10 Mart 2022, İstanbul – Türkiye’nin uzman emlak platformu hepsiemlak, ülke genelindeki verilerden oluşturduğu Şubat 2022 Emlak Endeksi verilerini açıkladı. Endeks verileri, 3 büyük ilde kiralık konutların bir yıl içerisindeki fiyat değişimini de gözler önüne serdi. Hepsiemlak’ın açıkladığı verilere göre; son 1 yılda 3 büyük il içinde kiralık konut fiyatlarının en fazla yükseldiği il %149 oranında bir artışla İstanbul oldu. İstanbul’u %97 ile Ankara ve %78 ile İzmir izledi.
3 büyük ilde kiralık konut fiyatları değişim oranları
|
Şubat 2021
Ort. m2 Fiyat
|
Şubat 2022
Ort. m2 Fiyat
|
Yıllık
Değişim
|
1.
|
İstanbul
|
24 TL
|
59 TL
|
%149
|
2.
|
Ankara
|
11 TL
|
21 TL
|
%97
|
3.
|
İzmir
|
21 TL
|
37 TL
|
%78
İstanbul’da Kağıthane rekor bir yükselişle dikkat çekti
Endeks verilerine göre İstanbul’da kiralık konutların ortalama metrekare fiyatlarında son 1 yılda %250’lere varan artışlar yaşandı. İstanbul’da en çok yükseliş gösteren ilçe %251 ile Kağıthane oldu. Geçtiğimiz yıl 25 TL olan ortalama metrekare fiyatları bu yılın aynı döneminde 87 TL’ye yükseldi. Kağıthane’yi %206 ile Şişli, %197 ile Maltepe, %189 ile Beyoğlu, %180 ile Beşiktaş, %165 ile Sarıyer, %163 ile Beykoz, %153 ile Üsküdar, %134 ile Eyüpsultan, %129 ile Ataşehir, %126 ile Kadıköy, %123 ile Bakırköy, %122 ile Fatih ve %95 ile Beylikdüzü takip etti.
İstanbul kiralık konut fiyatları değişim oranları
|
Şubat 2021
Ort. m2 Fiyat
|
Şubat 2022
Ort. m2 Fiyat
|
Yıllık
Değişim
|
1.
|
Kağıthane
|
25 TL
|
87 TL
|
%251
|
2.
|
Şişli
|
34 TL
|
103 TL
|
%206
|
3.
|
Maltepe
|
18 TL
|
55 TL
|
%197
|
4.
|
Beyoğlu
|
48 TL
|
139 TL
|
%189
|
5.
|
Beşiktaş
|
58 TL
|
162 TL
|
%180
|
6.
|
Sarıyer
|
51 TL
|
135 TL
|
%165
|
7.
|
Beykoz
|
22 TL
|
58 TL
|
%163
|
8.
|
Üsküdar
|
23 TL
|
58 TL
|
%153
|
9.
|
Eyüpsultan
|
36 TL
|
85 TL
|
%134
|
10.
|
Ataşehir
|
29 TL
|
67 TL
|
%129
|
11.
|
Kadıköy
|
37 TL
|
84 TL
|
%126
|
12.
|
Bakırköy
|
34 TL
|
76 TL
|
%123
|
13.
|
Fatih
|
24 TL
|
53 TL
|
%122
|
14.
|
Beylikdüzü
|
20 TL
|
39 TL
|
%95
Ankara’da Etimesgut ilk sırada geldi
Ankara’da kiralık konut fiyatlarının en çok arttığı ilçe %154 ile Etimesgut oldu. Geçtiğimiz yıl 11 TL olan ortalama metrekare fiyatları bu yılın aynı döneminde 27 TL’ye yükseldi. Etimesgut’u %105 ile Gölbaşı, %103 ile Çankaya, %97 ile Yenimahalle, %94 ile Mamak, %89 ile Keçiören ve %57 ile Altındağ takip etti.
Ankara kiralık konut fiyatları değişim oranları
|
Şubat 2021
Ort. m2 Fiyat
|
Şubat 2022
Ort. m2 Fiyat
|
Yıllık
Değişim
|
1.
|
Etimesgut
|
11 TL
|
27 TL
|
%154
|
2.
|
Gölbaşı
|
14 TL
|
29 TL
|
%105
|
3.
|
Çankaya
|
18 TL
|
37 TL
|
%103
|
4.
|
Yenimahalle
|
11 TL
|
23 TL
|
%97
|
5.
|
Mamak
|
8 TL
|
15 TL
|
%94
|
6.
|
Keçiören
|
9 TL
|
16 TL
|
%89
|
7.
|
Altındağ
|
9 TL
|
14 TL
|
%57
İzmir’de Konak birinci oldu
İzmir, kiralık konut piyasasındaki hareketliliğini bu yıl içinde de korumaya devam etti. İzmir’de %81 oranında bir artış ile birinciliği Konak alırken; ikinci sırada %73 ile Karabağlar, üçüncü sırada %71 ile Balçova, dördüncü sırada %60 ile Karşıyaka ve beşinci sırada %31 ile Bornova geldi.
İzmir kiralık konut fiyatları değişim oranları
|
Şubat 2021
Ort. m2 Fiyat
|
Şubat 2022
Ort. m2 Fiyat
|
Yıllık Değişim
|
1.
|
Konak
|
19 TL
|
35 TL
|
%81
|
2.
|
Karabağlar
|
14 TL
|
25 TL
|
%73
|
3.
|
Balçova
|
19 TL
|
32 TL
|
%71
|
4.
|
Karşıyaka
|
19 TL
|
31 TL
|
%60
|
5.
|
Bornova
|
19 TL
|
25 TL
|
%31