2022’de gayrimenkulde yeni rekorlar kırılacak

‘Güvenli yatırım aracı oldu’

Gayrimenkulün yüksek primler ile en güvenilir yatırım aracı olduğunu bir kez daha ispat ettiğini aktaran Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, “Gayrimenkul sektörü, gerek satış adetinde gerekse de prim anlamında parlayan yıldız oldu” dedi.

Hareketli bir dönem geliyor

Yeni yılda da gayrimenkul yıldızının parlayacağına dikkat çeken Akdoğan, “2022 yeni arzların artacağı bir yıl olacak. Bu çerçevede de gerek birinci gerekse de ikinci el taşınmaz ticaretinde hareketli bir dönem bekliyoruz. Yabancılara satışta yeni rekorların gerçekleşeceğine, gayrimenkul ihracatının da hareketli olacağını bekliyoruz. Ülkemiz ekonomisi çerçevesinde gayrimenkul sektörünün itici bir güç olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

‘Kiralar düşebilir’

Akdoğan, yeni yılda ev fiyatları ve kiraların düşme ihtimali hakkında ise “Satılık fiyatlarda pek bir gerileme beklemiyoruz. Lakin kira bedellerinde bir miktar gerileme olabilir. Özellikle kış sezonunun gelmesi ile fiyatlar bir miktar azalabilir” bilgisini verdi.

Mersin, Aydın, Muğla…

Son iki yıldır yazlık bölgelere büyük ilgi var. Bu ilginin devam edeceğine dikkat çeken Akdoğan, şunları söyledi: “Yazlık bölgelerde bahara doğru yeni hareketler görebiliriz. Daha çok arsa imarlı yerlerde yeni inşaatların yapılacağını düşünüyoruz. Türkiye'nin birçok ili ve bölgesinde açıkçası artışlar yaşanıyor. Mersin, Aydın, Muğla gibi yazlık bölgeler başta olmak üzere, İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Konya tercih noktasında ilk sıralarda.”