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2021 Gayrimenkul Özeti: 1.5 milyon konut satıldı, fiyatlar 2 katına çıktı

Emlak danışmanlığı sektörüne yeni bir soluk getiren Emlakjet, 400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan bir veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda hazırladığı 2021 yılına yönelik emlak verilerini yayınladı. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 2021 yılında 1 milyon 491 bin 856 konut satışı gerçekleşirken, aralık ayında yaklaşık 226 bin 500 ile yılın en çok konut satışının gerçekleştiği ay oldu. Türkiye genelinde 2021 yılında kiralık konutların ortalama fiyatı yüzde 83, satılık konutların fiyatı ise yüzde 97 oranında artış gösterdi. Satılık konutların en çok değer kazandığı iller sıralamasında yüzde 156 artış ile Aydın açık ara lider olurken, Gaziantep, İzmir ve Ankara Türkiye ortalamasının altında kalan şehirler oldu.

GAYRİMENKUL 14.01.2022, 12:55
2021 Gayrimenkul Özeti: 1.5 milyon konut satıldı, fiyatlar 2 katına çıktı

2021 yılında kira fiyatlarının en çok arttığı şehir ise İstanbul oldu.

Ayda 60 milyon sayfa görüntülenme sayısı ve 15 milyon ziyaretçisi ile emlak seri ilan sektörünün öncü platformu Emlakjet, 400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan bir veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda hazırladığı 2021 yılı emlak verilerini yayınladı. 

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 2021 yılında 1 milyon 491 bin 856 konut satışı gerçekleştirilirken, 2020 yılına göre satış adetleri (1.499.316 adet) neredeyse aynı kaldı. 2021 konut satışlarında İstanbul, 276 bin 223 konut satışı ve %18,5 ile en yüksek paya sahip oldu. 

Özellikle yılın ilk 5 ayında oldukça düşük seyreden konut satışları aylık ortalama 83 bin civarında gerçekleşirken, Haziran ayı ile birlikte artışa geçen konut satış ortalaması yılın genelinde aylık 124 bin adet oldu. 2021 yılı içerisinde en çok konut satışı ise yaklaşık 226 bin 500 adet ile aralık ayında gerçekleşti. 

Satılık konut fiyatlarında Aydın, kira fiyatında ise İstanbul 2021 yılının liderleri oldu

Emlakjet verilerine göre 2021 yılında Türkiye’de satılık konut fiyatları ortalama yüzde 97 artarken, kiralık konut fiyatlarındaki artış ise ortalama yüzde 83 oldu. 2021 yılında satılık konutların en çok değer kazandığı iller arasında Aydın yüzde 156’lık artış ile birinci sırayı alırken, onu yüzde 117 artış ile Tekirdağ ve yüzde 116 ile Balıkesir takip etti. İstanbul yüzde 105’lik artış ile 5. Sırada yer alırken, Gaziantep (yüzde 92), İzmir (yüzde 87) ve Ankara (yüzde 79) satılık konut değer artışında Türkiye ortalamasının altında kalan şehirler oldu. 

Konut satışlarının türüne bakıldığında ise, 2020 yılına benzer şekilde, büyük oranda bir kredi faiz teşvikinin uygulanmadığı 2021 yılında satışların yüzde 80’ini ipoteksiz satışlar oluştururken, konut satışlarının yüzde 31’i ilk el, yüzde 69’unu ise ikinci el satışlar oluşturdu.

2021 yılında Türkiye genelinde yüzde 83 artış gerçekleşen kira fiyatlarında ise İstanbul yüzde 150 artışla açık ara lider oldu. İstanbul’u yüzde 122 artış ile Antalya ve yüzde 114 ile Mersin takip etti. Ortalama kira fiyatlarının en çok artış gösterdiği ilk 10 şehir arasında sadece Balıkesir yüzde 82 artışla Türkiye ortalamasının altında yer aldı. 

Emlakjet 2021 verilerine göre ayrıca konut arayanların çoğunluğunu kadınlar oluşturdu. Konut arayanların yüzde 54’ü kadın olurken, pandemi sonrası normalleşmenin artığı 2021 yılında 45 yaş üstü kullanıcıların konut aramasının 2 kattan fazla arttığı da tespit edildi. 

Mahalle yaşamından, site yaşamına yöneliyoruz

Emlakjet.com’da yapılan araştırmalara göre ise ilginç detaylar tespit edildi. Emlakjet.com kullanıcılarının ev sahipliğine yönelik araştırmada, kullanıcıların yüzde 49’unun henüz hiç ev almamış olduğu tespit edilirken, bir evi olanların oranı ise yüzde 27 civarında. 2 ve daha fazla evi olanlar ise kullanıcıların yüzde 30’unu oluşturuyor. 

2021 konut tercihlerine bakıldığında kullanıcıların yaklaşık yarısı (yüzde 49) site içinde yaşamak isterken, yüzde 30’u müstakil evde yaşamak istiyor. Mahalle içinde apartman dairesinde yaşamak isteyenlerin oranı ise yüzde 21’de kaldı. 

Emlakjet.com kullanıcıları 2021 yılında çoğunlukla (yüzde 48) 3+1 konutlar arasında arama yaparken, yüzde 31’i 2+1, yüzde 14’ü 4+1 ve üzeri ve yüzde 7’si ise 1+1 evler arasında arama gerçekleştirdi. 

Emlakjet.com kullanıcılarının ilanlarda inceledikleri detaylara bakıldığında ise, mutfak ve banyoyu inceleyenler yüzde 61 ile açık ara ilk sırada yer alırken, yüzde 26’sı odaları ve yüzde 13’ü ise salonu inceliyor. 

Öğrenciler arkadaşlarıyla ya da yalnız ev tutmak istiyor

2021 yılında üniversitelerin yüz yüze eğitime başlaması, başta İstanbul olmak üzere bütün şehirlerde kira artışı gözlemlenirken, öğrencilerin yaşam alanı tercihleri de bu konuda etkili oldu. Emlakjet.com’un araştırmasına göre öğrencilerin yüzde 74’ü arkadaşlarıyla ya da yalnız ev tutmak isterken, okul yurdunda yaşamak isteyenlerin oranı sadece yüzde 5’te kaldı. Özel yurtta yaşamak isteyen öğrenciler ise yüzde 6 ile düşük bir oranda kalırken, aileyle yaşamak isteyen öğrencilerin oranı yüzde 15 oldu. 

Diğer yandan öğrenciler için ev seçiminde tercih ettiği en önemli özellik, yüzde 47 ile ulaşım olanaklarına yakınlık oldu. Öğrencilerin yüzde 39’u için okula yakınlık en çok tercih edilen ikinci kriter olurken, üçüncü sırada ise yüzde 14 ile eğlence ve yeme-içme yerlerine yakınlık yer aldı. 

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