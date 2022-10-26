17. GYODER Gayrimenkul Zirvesi 25 Ekim’de Zorlu PSM’de gerçekleşti

Türkiye’nin Gayrimenkul Platformu GYODER tarafından 17.si gerçekleştirilen Gayrimenkul Zirvesi, 25 Ekim’de Zorlu PSM’de gerçekleşti. Sunuculuğunu Jülide Ateş’in yaptığı zirvede GYODER, ana vizyonu olan 4T prensibi ile; Teknoloji, Tasarım, Tabiat, Toplum konularında bugüne kadar yapılan ve hazırlanan plan, görüş ve yol haritaları tüm sektör paydaşlarına aktarıldı. Sektörün rotasına yeni bir yön çizilen zirvede toplam 8 panel düzenlendi.

“Geleceğin Rotasında Türkiye Ekonomisi ve Gayrimenkul” olurken, panelin moderatörlüğünü ise Ekonomi Gazetecisi Hakan Güldağ üstlendi. Panelin ilk konuşmacısı olan DenizBank Finansal Hizmetler Grubu CEO Hakan Ateş, “Amerika hep Meksika’yı anlatıyor. Avrupa ise Türkiye’yi anlatabilir. Türkiye olarak birçok şeyi üretebiliyoruz. Gelişmekte olan ülkelerin borsaları düşmeye başladı. Tuzu, gazı olmayan enerji üretimi olmayan ülkeler için zorluklar başlıyor. Enflasyonu kontrol edebilmek için biraz daha sıkılaştırma gerekiyor. Herkesin erişebileceği konutlar üretmek gerekiyor. Bizim aslında gelişmiş kabiliyetli iş gücümüz var. Dünyada önümüzdeki 5-10 yıl sonra çok ferah olacak bir durumda değil. Ama inşaatı durdurursanız ekonomi çöker, 200’den fazla sektörü barındırıyor. Ekonomiyi sakinleştirerek, alt tabakayı asla ihmal etmeden ilerlemek gerekir.” derken, Artaş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya ise “Elimiz değil, gölgemiz taşın altında çalışıyoruz. Dünyada yeniden bir yapılanma var. Avrupa’daki devlet yönetimi tecrübesiz bir gruptan oluşuyor. Kendi ülkemizin artılarını konuşmamız gerekir. Türkiye’de konut üretmek kolay bir şey değil. Bir daireyi yapabilmek için 3-5 sene uğraşabiliyoruz. Çin’den sonra inşaat sektöründe ikinci sırada ve çok iyi durumdayız, bunu değerlendirmemiz lazım.” şeklinde konuştu.

Zirvede mikrofon uzattığımız Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çetinsaya ise, firma olarak faaliyette olan ve yakın zamanda inşaatına başlanacak projelerini anlattı.