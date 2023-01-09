1 günde artan konut fiyatlarına Maliye'den inceleme!

Konut kampanyasının ardından, fiyatlarda ani artış yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, fiyat artışlarının ardından harekete geçti. Sabah'ın gazetesinden Betül Alakent'in aktardığı bilgilere göre bakanlık 'fırsatçıları' takibe aldı.

Bu kapsamda Sahibinden.com platformundan 31 Aralık 2022 tarihli ilan fiyatlarını isteyen Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri, fiyatları tek tek inceleyecek.

Piyasayı manipüle edenleri tespit edecek olan bakanlık, bu fırsatçılara çok yüksek cezalar kesecek. Aynı zamanda fırsatçılık yapılarak fiyatı yükseltilen konutlara kampanya desteği verilmeyecek.

Fiyatlar aynı gün arttı

Orta gelirliye yönelik konut kampanyası 4 Ocak'ta açıklanmıştı.

Yüzde 10 peşinat, 15 yıla kadar vade ile 0.69'dan başlayan oranlarla kredi desteğinin sağlanacağı kampanyanın açıklanmasıyla birlikte ilan sitelerinde de konut fiyatlarına zamlar başladı. Başvuruların 16 Ocak'ta alınacağı kampanya öncesinde fırsatçılar harekete geçti.

Esenler'de bir evin fiyatı 700 bin liradan 1 milyon 250 bin liraya yükseltildi.

Tüm bu usulsüzlükleri tek tek tespit edecek olan Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri, fırsatçılara geçit vermeyecek.