Maçtan dakikalar
3. dakikada paslarla rakip ceza sahası içine giren Cham, kaleci Vedat Karakuş'un üstünden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
24. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Banza'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
43. dakikada ceza sahası içine gönderilen topta Yusuf Sarı'nın gelişine yarım vole vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
50. dakikada Muhammed Cham’ın ceza sahası içinden vuruşundan savunmadan seken top Banza’nın önüne düştü. Banza’nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
55. dakikada Muhammed Cham’ın pasında topla buluşan Banza’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Vedat Karakuş’un solundan filelere gitti. 3-0
78. dakikada Enis Destan’ın pasında topla buluşan Cham, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-0
84. dakikada Arif Boşluk’un pasında topla buluşan Cham, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlak filelere gitti. 5-0
Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Ali Can Alp
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (AIi Şahin Yılmaz dk. 87), Hüseyin Türkmen (Serdar Saatçı dk. 67), Batahov, Arif Boşluk, Mendy, Umut Güneş (Salih Malkaçoğlu dk. 82), Cihan Çanak, Visca (Enis Destan dk. 67), Muhammed Cham, Simon Banza (Poyraz Efe Yıldırım dk. 87)
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Ozan Tufan, Eren Elmalı, Draguş
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Manev, Semih Güler, Tolga Kalender, Arda Okan Kurtulan, Muanza, Tayfun Aydoğan (Aksel Aktaş dk. 89), Yusuf Sarı (Ahmet Yılmaz dk. 89), Nabil Alioui (Sehehu dk. 83), Ali Yavuz (Ozan Demirbağ dk. 46), Yusuf Barası (Osman Kaynak dk. 83)
Yedekler: Murat Uğur Eser, Deniz Dönmezer, Burhan Ersoy, Yücel Gürol, Kadir Karayiğit
Teknik Direktör: Serkan Damla
Goller: Cham (dk.3, 78 ve 84) Banza (dk.50 ve 55) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Muanza, Vedat Karakuş (Adana Demirspor)